Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası Foça’da yapılacak

Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası, 1 Temmuz Cumartesi günü Foça’da yapılacak.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında TYF, Foça Belediyesi ve DTO İzmir Şubesi işbirliği ile düzenlenen 6. Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası’na Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda yüzücü katılacak. Eski Foça Mersinaki Koyunda yer alan otel önünde yapılacak Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası’na genç yüzücüler 13 yaş ve 20-24 yaş olmak üzere iki kategoride, master yüzücüler ise 10 ayrı kategoride yarışacak. Masterler 2 kilometre, gençler 5 kilometre mesafeyi yüzecek. Yarışlara bir hafta kala, şampiyonaya kayıt yaptıran sporcu sayısı 300’e yaklaştı.

İzmir protokolü de kulaç atacak

Geçen yıl özel yarış kategorisinde otizmli ve Down sendromlu özel çocukların yarıştığı Foça Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda bu yıl Türkiye ve İzmir’den kamu kurumlarının yöneticileri ve işadamlarının yer aldığı protokol de İzmir Protokol Yarışı kapsamında yarışacak. TYF-DTO Açık Su Yüzme Şampiyonası’na her yıl düzenli olarak katılan İzmir’in yakından tanıdığı Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bu yıl protokol yarışında kulaç atacak. Protokol yarışı saat 11.00’de, şampiyonanın ödül töreni ise saat 13.30’da gerçekleştirilecek.

"Denizci millet, denizci ülke hedefi"

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, bu yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı 91. kez kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Öztürk, yarışlar ile Türkiye’nin denizci bir ülke olduğuna işaret ederken, yüzme sporuna destek vermeyi amaçladıklarını söyledi. Foça’daki yarışların katılımcı sayısı ve etki gücü açısından her geçen yıl büyüdüğünü dile getiren Öztürk, “Türkiye Yüzme Federasyonu ve Foça Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu yarışlar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’na ayrı bir renk kazandırıyor. Yarışların güzel Foça’nın engin maviliklerinde yapılması da ilgiyi artırıyor. Denizci millet, denizci ülke hedefi doğrultusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin yüzme başta olmak üzere su sporlarına ilgisinin artması bizi mutlu ediyor. Her yaştan yüzme tutkunu herkesi Foça’daki yarışlara davet ediyoruz” dedi.

"Foça’da yüzmenin keyfine varın"

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, şampiyonayı geleneksel hale getirdiklerini belirterek, “Foça birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Foçamızda şimdi de İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ile ortaklaşa Açık Su Yüzme Türkiye Şampiyonası düzenledik. Foça’mızın en güzel koylarında gerçekleştirilecek Açık Su Yüzme Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan yarışmacılarımıza şimdiden başarılar dileriz. Bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimde deniz sporlarına en uygun kıyı şeridinde yer alan Foçamızda yüzmenin keyfine varacaksınız” ifadelerini kullandı.