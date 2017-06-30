Acil hastanın hukuk zaferi

Hasta, ameliyat sonrası hastaneye dava açtı; hastane hem hastadan aldığı 5 bin TL’yi geri ödemek zorunda kaldı, hem de bin lira manevi tazminat ödedi.

Özel hastanelere başvuran acil hastalar için emsal teşkil eden olay, İzmir’de yaşandı. 30 yaşındaki Gökçe Ezberci, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Gökçe Ezberci’ye ilaç ve serum tedavisi uygulandı. Daha sonra Ezberci’nin yumurtalıklarında kist tespit edildi ve acilen ameliyata alınmasına karar verildi. Hastane tarafından, bu hizmet için 5 bin TL ödemesi gerektiği söylendi. Acilden giriş yapan hastalardan para alınmasının hukuki olmadığını ve yanında da para olmadığını söyleyen Ezberci’ye, hastane yönetimi tarafından başka hastaneye sevk edileceği söylendi. Ezberci’nin babası ise kızının acilen ameliyata girebilmesi için evrakları okumadan imzaladı. Babaya, kızının acil servisten çıkış yapıp normal giriş yaptığına dair kağıtlar imzalatıldı.

5 bin TL geri ödeme, bin TL manevi tazminat

Gökçe, tedavisinin ardından avukatı Ali Onar aracılığıyla hastaneden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İzmir 7. Tüketici Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu raporu da hastanede düzenlenen belgelerdeki saatler dikkate alındığında Gökçe Ezberci’nin hastaneden çıkış yapıp tekrar normal servisten gelerek ameliyat olmasının mümkün olmadığı, hayatın olağan akışına da aykırı olduğuna kanaat getirdi. Mahkeme, hastanın acil vaka olmanın bütün kriterlerini taşıdığı, davacının acil vaka olarak kabul edilip SUT hükümlerine göre ücretlendirilerek tutarın SGK’ya fatura edilmesi ve davacıdan ücret alınmaması gerektiğini belirterek, 5 bin 247 TL’nin Gökçe Ezbeci’e geri verilmesine ve hastanenin bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

"Emsal karar"

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Ali Onar, "Yasal mevzuat çok açık. Acilde yapılan hizmetlerde özel hastaneler ücret alamaz. Bu konuda yasal bir düzenleme var. Hastaneler verdikleri hizmetlerin karşılığını zaten daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan alıyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı. Türk yargısına güven hiçbir zaman azalmamalı. Hakkınızı bir lira da olsa aramalısınız. Burada önemli olan rakamlar, elde edilen tazminatlar değildir. Önemli olan hak kavramıdır. Müvekkilim hastanelerin acil hallerde verilen hizmetlerden hiçbir ilave ücret alınamayacağına dair yasal hakkını mahkemelerimiz huzurunda aramıştır. Yapılan yargılamada hem alınan ücretlerin iadesine karar verilmiş hem de manevi tazminata hükmedilmiştir. Bu karar hem vatandaşlarımız hem de bu yönde işlem yapan hastaneler için emsal bir karardır” dedi.