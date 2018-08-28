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28 Ağustos 2018 10:48

Acil Servis’te 9 günde 7 bin 500 hastaya bakıldı

Uzun bayram tatilinde İzmir’in Çeşme ilçesine 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gelirken, 9 gün boyunca Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Acil Servis’inde 7 bin 500 hastaya sağlık hizmeti verildi.

Acil Servis’te 9 günde 7 bin 500 hastaya bakıldı

28 Ağustos 2018 10:48


Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, uzun bayram tatili boyunca hastanenin acil servis bölümünde, 09.00 - 09.00 saatleri arasında, 24 saat boyunca, 3’er kişilik gruplar halinde 11 Acil Servis Doktoru’nun, 7 bin 500 hastaya sağlık hizmeti verdiğini açıkladı. Başhekim Birol, bayram tatili süresince 30 hemşire ve 70 kadar da diğer personelin hastanede görev yaptığını söyledi.


3 doktorun günde ortalama sekiz yüzün üzerinde hastaya baktığını belirten Başhekim Birol, bayram tatilinde normal dönemin 4 katı fazla hastaya hizmet verildiğini söyledi. Hastanedeki tüm sağlık personelinin, yoğun sağlık talebini karşılamak için büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Başhekim Birol, hastaların en çok travma şikayetiyle Acil Servis’e başvurduğunu belirtti. Opr. Dr. Birol, Kurban Bayramı nedeniyle "acemi kasap" vakası yaşanmadığını, ancak 50’nin üzerinde ev hanımının çeşitli kesikler nedeniyle Acil Servis’e başvurduğunu söyledi.




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