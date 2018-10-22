Acılar bitiyor, hayaller ve umutlar gerçek oluyor

Aile baskısı veya imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen Bucalı kadınlar, Buca Belediyesi'nin açtığı okuma yazma kurslarında alfabe ile tanışmanın mutluluğunu yaşıyor. Azimli kadınları ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, okuma yazmayı söken kursiyer kadınlara kep töreni sözü verdi, “ Tatlılar, börekler sizden, kepler bizden” dedi.

Genellikle minik öğrencileri görmeye alışık olduğumuz okul sıraları, bu kez anneleri ağırlıyor. Kimi okumaya, kimi de yazmaya çalışıyor. Çoğunluğu hayatlarında okul yüzü görmeyen kadınlar, Buca Belediyesi Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi'nde açtığı okuma yazma kursunda eğitim alarak yaşadıkları büyük girdaptan kurtuluyor, geleceklerine yatırım yapıyor.

Buca Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa yürüttüğü okuma-yazma kurslarıyla yüzleri gülen Bucalı kadınlar, hayatları boyunca süren karanlıktan kurtulmak için heyecanla çalışıyor. Haftanın 5 günü eğitim alan Bucalı kadınlar, ulaşım araçlarının hat numarasını okuyamadan, hastaneye gidiş yolunu bilmeden geçen günlerini ve kendileriyle dalga geçen insanların verdiği acı hatıraları unutmaya çalışarak çalışıyorlar.

Hayaller gerçek oluyor

66 yaşındaki Pakize Taş okuma yazma öğrenmenin azmiyle yanıp tutuşan kursiyerlerden sadece biri. Down sendromlu kızı Ezgi'yi( 22) büyüttükten sonra ‘şimdi sıra bende' diyerek kursa gelen Pakize anne, “ Hayatımın her alanında sıkıntı yaşıyordum. Markete gittiğimde, otobüse binerken hep sorundu. Otobüs rakamlarını okuyamadığım için binemiyordum. Sorduğumda ise insanlar tersliyordu. İnşallah tüm bunlar bitecek” sözleriyle umudunu dile getiriyor. Kursiyerlerden Güler Mağan (55) ise “Torunlarım var. Bize kitap oku dediklerinde okuyamadığım için kızıyorlardı. Telefona gelen mesajları, faturaları okuyamadığım için sıkıntı yaşıyordum. Şimdi tüm bunlar bitecek. Allah belediyeden razı olsun” sözleriyle mutluluğunu anlatıyor. Şerife Emrem (53), kimseye ihtiyaç duymadan günlük hayatını sürdürebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor,” Çocuklarım okudu, büyüdü, evlendi. Şimdi anneanne oldum. Torunlarıma kitap okuyup, ödevlerinde yardımcı olmak istiyorum” diyor.

Piriştina'dan sürpriz ziyaret

Kursiyer kadınlar hayal ve umutlarını yeşerten derslerini görürken, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın sürpriz ziyaretiyle keyifli bir gün yaşadı. Okuma azmiyle gözleri ışıldayan kadınlara başarılar dileyen Başkan Piriştina, kursiyerlere hayatlarında bir ilki yaşatarak kep giyme töreni düzenleme sözü verdi. Başkan Piriştina, okuma yazmayı sökün belgenizi kep giyme töreniyle dağıtalım. Tatlılar, börekler sizden, kepler bizden “ dedi.