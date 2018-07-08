İlçede hayata geçirdiği sosyal projeler ile dikkat çeken Buca Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşlara ulaşımdan yemek ve helva ikramına kadar verdiği hizmetlerine devam ediyor. “Acınız acımızdır” diyerek vatandaşların mutlu günlerinde olduğu gibi üzüntülü günlerinde de yanında olan belediye, verdiği hizmetlerle acının ailelerin acısını paylaşıyor. Acı kayıp yaşayan vatandaşların ziyaretçilerinin sıcaktan etkilenmemesi için çardak ve sandalye desteği sağlayan Buca Belediyesi, yas evi cami ve kabristan ulaşımı içinde araç desteği veriyor. Dört adet ikram aracıyla taziye evlerinin önünde sürekli çay-kahve ve su ikramları sunan Buca Belediyesi, yas evlerine 50 kişilik pilav-ayran ikramında da bulunuyor. Şaşkınlıkla acının birleşerek en yoğun yaşandığı ilk günlerde vatandaşların yanında olan Buca Belediyesi, kaybın 7’nci gününde un, şeker ve irmikten oluşan helva malzemelerini yas evlerine ulaştırarak yanlarında oluyor.