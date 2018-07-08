Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 11:28

"Acınız acımızdır"

“Acınız acımızdır” diyerek vatandaşların mutlu günlerinde olduğu gibi acılı günlerinde de destek veren Buca Belediyesi, taziye evlerine ulaşım desteğinin yanı sıra, ilk gün 50 kişilik pilav ve ayran, yedinci günde de 50 kişilik helva malzemesi dağıtımı yaparak acılı vatandaşlarını zor günlerinde yalnız bırakmıyor.


08 Temmuz 2018 11:28



İlçede hayata geçirdiği sosyal projeler ile dikkat çeken Buca Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşlara ulaşımdan yemek ve helva ikramına kadar verdiği hizmetlerine devam ediyor. “Acınız acımızdır” diyerek vatandaşların mutlu günlerinde olduğu gibi üzüntülü günlerinde de yanında olan belediye, verdiği hizmetlerle acının ailelerin acısını paylaşıyor. Acı kayıp yaşayan vatandaşların ziyaretçilerinin sıcaktan etkilenmemesi için çardak ve sandalye desteği sağlayan Buca Belediyesi, yas evi cami ve kabristan ulaşımı içinde araç desteği veriyor. Dört adet ikram aracıyla taziye evlerinin önünde sürekli çay-kahve ve su ikramları sunan Buca Belediyesi, yas evlerine 50 kişilik pilav-ayran ikramında da bulunuyor. Şaşkınlıkla acının birleşerek en yoğun yaşandığı ilk günlerde vatandaşların yanında olan Buca Belediyesi, kaybın 7’nci gününde un, şeker ve irmikten oluşan helva malzemelerini yas evlerine ulaştırarak yanlarında oluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç