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28 Haziran 2017 09:55

Adalet Mahallesinin imar planları da yenilenecek

Bayraklı’da kendiliğinden dönüşümün gerçekleşmesi için imar plan revizyonu gerçekleştiren Bayraklı Belediyesi, Tepekule ve Çay Mahallelerinin ardından Adalet Mahallesinin eskiyen imar planlarını da yenileyecek.

Adalet Mahallesinin imar planları da yenilenecek

28 Haziran 2017 09:55



Bayraklı Belediyesi, Tepekule ve Çay Mahallelerinde eskiyen imar planlarını yeniledi. Buralarda yapılara maksimum 7 ile 10 kata kadar izin verildi. 48 hektar alanda yaklaşık 50 bin kişiyi ilgilendiren bu değişiklik sonrası bölgede hareketlilik başladı. Bayraklı ve İzmir’de kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için eskiyen imar planlarının yenilenmesi gerektiğine inandıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Tepekule ve Çay Mahallelerinde yaklaşık 50 bin kişiyi ilgilendiren bir çalışma yaptık. Planları Bayraklı ve Büyükşehir Belediye Meclislerinden geçirdik. Şimdi Adalet Mahallesinde 25 hektarlık bir alanda bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Küçük parselleri birleştirip, büyük parseller oluşturuyoruz. İnşaat hakkını yukarı vererek geniş parklar, caddeler oluşturacağız. 25 bin kişiyi ilgilendiren bir çalışma” dedi.



“İyi bir ekibimiz var”


Başkan Karabağ, Tepekule ve Çay Mahallelerinde 7 ile 10 gabariye kadar inşaat hakkı verildiğini ifade etti. Karabağ, “Planlara çok az sayıda dava açıldı. Davalar lehimize sonuçlanıyor. Mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı vermedi. Vatandaşlarımız bu planlara göre inşaata başlayabilir. Adalet Mahallesindeki çalışmayı ağustos ayı meclisine yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmayı İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. 5 binlik planlar konusunda uzlaştık. Arkadaşlarımız sürekli görüşüyor. Kaliteli bir ekibimiz var. Planlamada başarılı bir ekip olduk. İyi gidiyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ilçemizde değişim başlar. Adalet Mahallesinden sonra Nafiz Gürman, Onur, Yamanlar, Gümüşpala ve Emek Mahallelerinde imar plan revizyon çalışması yapacağız” diye konuştu.




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