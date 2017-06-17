Adalet yürüyüşü İzmir’den de başladı

CHP İzmir Teşkilatı, başlattıkları yürüyüşü Ankara ekibi ile aynı tarihlerde İstanbul’da sonlandıracak.

Cumhuriyet Meydanı’ndan başlatılan adalet yürüyüşüne yaklaşık 100 kişi katıldı. Katılımcılardan bazıları üzerlerine adalet tişörleri giyerken, adalet yazılı dövizler de taşındı. Sloganlar eşliğinde yürüyüşe devam eden CHP İzmir İl Teşkilatı birinci etabı Bornova ilçesi çıkışında tamamlayacak.

"İzmir’den ’adalet’ diye haykırıyoruz"

Başlattıkları adalet yürüyüş mücadelesini devam ettireceklerini belirten CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, “Hepinizin bildiği gibi çok değerli milletvekilimiz, yurtsever insan, demokrasiye bağlı insan Enis Berberoğlu, haksız bir yargı kararı ile 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştır. Bunu hem CHP olarak hem de yurttaşlarımız olarak böyle bir kararı doğru, adil görmüyoruz. Bu karar haksız bir karardır, hukuka uygun bir karar değildir. Bu hukuksuzlukları, adaletin bu gölge altında verdiği kararların artık bir son bulması için Genel Başkanımız’ın ‘Adalet istiyorum’ çağrısıyla başlattığı Ankara’dan yürüyüşünü biz İzmir olarak da yürekten destekliyoruz. Bu haksızlığın, yanlış kararın artık son verilmesini istiyoruz: Adalet istiyoruz, hukukun üstünlüğünü istiyoruz, bağımsız Türk mahkemeleri istiyoruz. Bu amaca yönelik olarak Genel Başkanımız’ın başlattığı adalet mücadelesine İzmir’e yakışır şekilde katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayarak Bornova çıkışına kadar adalet yürüyüşünün birinci etabını gerçekleştireceğiz. Ardından Manisa, Balıkkesir örgütü ile birlikte bu mücadelemiz, bu tavrımız devam edecek. Genel Başkanımız İstanbul’a gelinceye kadar biz de özgürlükleri, barışı, adaleti savunacağız. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Eğer bir yerde adalet tartışılıyorsa orada tehlike var demektir. Adaletin mülkün temeli olduğuna inanan cumhuriyetçi insanlar olarak adalet istiyoruz. İzmir’den ‘adalet’ diye haykırıyoruz” diye konuştu.