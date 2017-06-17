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17 Haziran 2017 12:41

Adalet yürüyüşünde yasa dışı slogana polis müdahalesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla İzmir’in de başlattığı Adalet Yürüyüşü’nde yasa dışı slogan atan grubu polis uyararak müdahale etti.

Adalet yürüyüşünde yasa dışı slogana polis müdahalesi

17 Haziran 2017 12:41


CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan Adalet Yürüyüşü çağrısına İzmir il örgütü de destek verdi. İzmir’den İstanbul’a yürüyen CHP İzmir Teşkilatı’nın yürüyüşü esnasında gerginlik yaşandı.


Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüşün Çınarlı etabında polis ile bir grup arasında tartışma çıktı. Yürüyüşte yer alan bir grubun yasadışı ‘sloganları artması üzerine güvenlik güçleri polis müdahale etti. Yasa dışı slogan atıldığı belirten güvenlik güçleri, slogana devam edilmesi halinde yürüyüşü sonlandıracaklarını dile getirterek grubu uyardı.


Yaklaşık bin kişinin katıldığı adalet yürüyüşünün ilk etabı Bornova ilçesi çıkışında tamamlanacak.




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