A'dan Z'ye saç ekiminin altın kuralları

Saç ekiminde oluşabilecek hataların telafisinin ekim operasyonundan daha zor olacağını vurgulayan Gülgör, saç ekiminin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Saç ekimi planlamasının kişiye özel olması gerektiğini vurgulayan İzmir Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, doğru analiz ve tanı sonrası kişilerle iletişimin sağlanması gerektiğini anlattı. Saç ekiminde dikkat edilen noktanın kişinin ensesinin verimli olup olmadığı analizi olduğunu belirten Gülgör, kişiye özel ekimi yapılması gerektiğini vurguladı. Gülgör, ”Kişinin ihtiyacına göre greftlerin belirlenmesi ve maximum sayıda greft hesaplanarak operasyon uygulanmalıdır. Ön saç çizgisinin kişinin karakteristik yapısını bozmadan doğal olması önemli bir etkendir. Alınan greftlerin doğru yöne ve alanda dağıtılması ekilmesi dikkate alınmalıdır. Saçlar çıkmaya başladıktan sonra doğal görünmesi operasyonun başarılı geçtiğinin göstergelerinden biridir” dedi.

“Steril koşullarda profesyoneller tarafından yapılmalı”

Saç ekiminde oluşabilecek hataların telafisinin ekim operasyonundan daha zor olduğunu söyleyen Yasemin Gülgör, “Saç ekiminde ortaya çıkan hataların telafisi operasyondan daha zordur. Saç ekimi yaptıran kişiler detaylı bir şekilde araştırılmalı uzmanlar konusunda seçici davranılmalıdır. Saç ekimi steril koşullar altında ameliyathane ve doktor kriterleri göz önünde bulundurularak yapılmalı. İşlemler profesyonel bir şekilde işinde profesyonel tıbbi donanıma sahip kişiler tarafından uygulanmalıdır. Aksi takdirde sonuçlar istendiği gibi olmayabilir. Kişinin operasyon sonrası hayatının değişeceği kaçınılmaz bir sonuçtur” ifadelerini kullandı.

Saç ekimi sonrası PRP ve mezoterapi takviyesi

Saç ekimi operasyonu sonrası kişilerin mevcut saç sağlığını korumaları adına PRP ve Mezoterapi tedavisinden bahseden Gülgör; “Operasyon sonrası talimatlara uyulması durumunda saç ekiminde sonuçlar oldukça başarılı olur. Saç ekimi sonrası mevcut saçlarınızı korumak adına dünyada yaygın bir şekilde uygulanan ve somut sonuçlar elde edilen Prp ( Trombozitten zengin plazma) tedavisi ve Mezoterapi vitamin tedavilerine uzman doktora danışılarak başlanılması saç ekimi sonrası süreçlerde kişinin mevcut saçları için önemlidir. Önce sağlık” şeklinde konuştu.