Adatepe hızla yükseliyor

Temel atma dönemini bitirip, kurdele kesme dönemini yaşayan ve neredeyse her hafta bir projenin açılışını gerçekleştiren Buca Belediyesi, inşası devam eden projelere de sürat kazandırdı. Spordan sanata uzanan geniş yelpazede hazırladığı projeleriyle dikkatleri üzerine çeken Buca Belediyesi, Bucalıları çağdaş pazaryerlerine kavuşturmak için çalışıyor.

Buca Belediyesi'nin inşası devam eden projelerinden birisi de Adatepe Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri. Ufuk Çok Amaçlı Kapalı Pazaryerini geçtiğimiz ay hizmete açan Belediye, bölge halkının merakla beklediği Adatepe Çok Amaçlı Kapalı Pazaryerini tamamlamak için yoğun bir tempoya girdi. “Haftada bir gün değil, her gün yaşayan pazar alanı” sloganıyla projelendirilen, pazarın kurulmadığı günlerde spor tesisi olarak değerlendirilecek olan Adatepe Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri, kafalardaki klasik pazaryeri anlayışına yeni bir boyut getirecek.

Bucalıların ve pazarcı esnafının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek unsurlar barındıran, bölge halkının uzun yıllardır heyecanla beklediği Adatepe Kapalı Pazaryeri inşa çalışmalarını yerinde inceleyen Buca Belediyesi Başkanı Levent Piriştina, 4.460 metrekare alana inşa edilecek, içerisinde 235 pazar tezgahı alanı, 150 araçlık otopark, zabıta amirliği, depo, mescit, tuvalet ve bebek bakım odasının yanı sıra hemen yanında modern çocuk oyun alanları sportif alanlar ve yürüyüş yolu yer alan pazaryeri ve rekreasyon alanını Kasım ayında faaliyete geçireceklerini açıkladı.