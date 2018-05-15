Adatepe Mahallesi Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri’nin temeli atıldı

4 bin 460 metrekare alana kurulacak çok amaçlı kapalı pazar yerinin 180 günde tamamlanacağını açıklayan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina,” Göreve geldiğimizde Adatepelilere söz vermiştik. Sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyorum” dedi.

Buca Belediyesi, Adatepe Mahallesi’nde 4 bin 460 metrekare alana inşa edilecek, içerisinde 235 pazar tezgahı alanı, 150 araçlık otopark, zabıta amirliği, depo, mescit, wc ve bebek bakım odasının yanı sıra hemen yanında modern çocuk oyun alanları sportif alanlar ve yürüyüş yolu yer alan Adatepe Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri ve rekreasyon alanının temelini düzenlenen coşkulu törenle attı. Törene, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Bucalı vatandaş katıldı.

Adatepe’ye çok yakışacak

Törenin açılış konuşmasını yapan Adatepe Mahallesi Muhtarı Nuri Nezir, mahallelerine çok amaçlı böylesi modern tesis kazandırmak için adım atan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’ya teşekkür ederken, “ Bu tesis Adatepe’ye çok yakışacak” dedi.

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, Buca Belediyesi’nin pazarcı esnafının konforu için çok önemli adımlar attığını belirttiği konuşmasında, “5 bin pazarcı esnafı olarak Başkan Piriştina’nın arkasındayız. Adatepe bizim velinimetimiz, ekmek kapımız olacak. Adatepe halkına en iyi hizmeti vermeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"Adatepe’ye sözümüzü tuttuk"

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca halkının çok yönlü olarak faydalanabileceği, pazarın kurulmadığı günlerde spordan sanata birçok aktivitenin yapılabildiği haftanın 7 günü yaşayan çok işlevli pazaryerleri oluşturmak için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. “Bu çok amaçlı kapalı Pazar yeri göreve geldiğimizde verdiğimiz bir sözdü. Ben de eski bir Adatepeli mahalle sakini olarak bu sözümü tutmanın haklı gururunu yaşıyorum” diyen Başkan Piriştina, projeyi 180 gün içinde tamamlayıp Adatepe halkının kullanımına açacaklarını söyledi.

Konuşmalarının ardından Başkan Piriştina, muhtarlar ve meclis üyeleriyle birlikte Adatepe Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri’nin temelini attı.