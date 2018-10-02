Adem Şimşek: "Denizcilerimizin bütün sorunlarını çözeceğiz"

Genç bir ekip olduklarını belirten Aliağa Deniz Ticaret Odası Başkanı Adem Şimşek, denizcilik sektöründe Türkiye'de büyüyen ikinci liman şehri olduklarını ve denizcilerin Aliağa'daki tüm sorunlarının üstesinden geleceklerini belirterek, çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Meclis Toplantısı'nda konuşan Aliağa Deniz Ticaret Odası Başkanı Adem Şimşek, Aliağa'nın sorunlarını oda olarak çözmeye çalışacaklarını ifade etti. Genç bir ekip olduklarını belirten Şimşek, yaklaşık 4 yıllık uğraşlarının sonunda deniz sektörünün Aliağa'da kurulmasını sağladıklarını söyledi.

Aliağa'nın bugün denizcilik sektöründe Türkiye'de büyüyen ikinci liman şehri olduğunun altını çizen Şimşek, "Bunun yanında 17 tane limanı geçen sene 56 milyon ton yükü elleçlemesiyle beraber ülkemize çok ciddi bir katma değeri olan bir ilçede yaşıyoruz. 5 bin 200 tane geminin giriş yaptığı Aliağa limanlarına ve bunun yanında büyüyen Türkiye ekonomisine katkı sağlayan liman şehriyiz. Allah nasip ederse bununla beraber çok daha güzel işler yapacağız. Tabi ki yapacağımız çok iş var. Bölgesel olarak Eski Foça, Ayvalık, Dikili, Çandarlı, Menemen ve Bergama gibi ilçelerimizde denizcilikle olan üyelerimizi, odamız bünyesinde toparladık. Yaklaşık 150 tane üyemiz var. Deniz turizmi de olmak üzere Ayvalık'ta bir marinamız, Yeni Foça'da kısa bir zaman içerisinde bitmesi gereken bir marinamız olacak. Bunun yanında projeleri daha devam eden devletimizin üzerinde çalıştığı Çandarlı Limanı ve Yeni Şakran Marina projesi gündemde. Ülkedeki ekonomik sebeplerden dolayı durdurulmuş projeler var. Şunu biliyoruz ki biz bunun üstesinden geleceğiz. Aliağamızın sorunlarını Aliağa Deniz Ticaret Odası olarak çözmeye çalışacağız" dedi.

Başkan Şimşek, Aliağa Deniz Ticaret Odası'nın kurulmasında emeği geçenlere, hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen denizci bürokratlara ve Başkan Tamer Kıran ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Adem Şimşek'in konuşmasının ardından Aliağa Deniz Ticaret Odası Eylül ayı faaliyetleri hakkında oluşturulan video meclisi bilgilendirmek üzere izletildi. Daha sonra ‘Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' doğrultusunda, İMEAK DTO Aliağa Şubesince dört yıllık süre ile görevlendirilecek İMEAK DTO Aliağa Şubesi Hakem ve Bilirkişi listeleri belirlendi.

"Türkiye'nin en yoğun deniz ticaretinin yapıldığı liman bölgesi olacağız"

Liste belirlemesinin ardından Petkim Operasyon Müdürü Süleyman Çokan sektörel değerlendirmelerde bulunarak, "Üç buçuk dört yıldır bu çalışmanın emeği veriliyordu. En sonunda Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi faaliyete geçti. Ciddi anlamda bu alanda bir ihtiyaç vardı. Aliağa'da her türlü yük elleçleniyor. Konteyner, gaz, petrol, tanker, sıvı, yolcu her türlü denizden yapılabilecek ticaret şekli Aliağa'da mevcut. Ben bu sektöre ilk atıldığım yıllarda da sıkıntılar ve sorunlar aynıydı hala sıkıntılar ve sorunlar aynı. Bir şey değişmedi. Demek ki bu güne kadar firmalar kendi işlerini çözebilmek için kendi çabalarıyla hareket ediyorlardı. Şimdi birlik ve beraberlik var Aliağa'da. 2017 kapanışında 21 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi var Aliağa'da. İhracat tarafına geldiğimizde de yüzde 52'lik bir ihracatın Aliağa'dan yapıldığı söyleniyor. Giderek artan bir hacim bu. SOCAR şirket grupları olarak sekiz dokuz kilometrelik bir kıyı şeridimiz var. Özellikle önümüzdeki aylarda Star Rafinerisi'nin devreye girmesiyle birlikte körfezimize gelecek gemi sayısının 6 binlerin üzerine çıkması planlanıyor. Bu da şu demek oluyor biz artık Türkiye'nin en yoğun deniz ticaretinin yapıldığı liman bölgesi olacağız. Burada yapılacak çok iş var. Artan bir potansiyel var” dedi.

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay da Aliağa'nın kent düzeyinde pek çok kentten büyük bir yapıya sahip olduğunu belirterek, mevcut ticaret hacminin gelişmesi adına yapılacak çok fazla yatırımın olduğunu ve bu noktada Aliağa Deniz Ticaret Odası'nın huzur ve güven ortamı ile birlikte önemli işlev göreceğine işaret etti.

Aliağa Ticaret Odası Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen meclis toplantısına Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prf. Dr. Ali Deveci, yönetici ve üyeler katıldı.