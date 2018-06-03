Adım adım Konak

Her hafta salı ve çarşamba günleri Kadifekale ve Basmane bölgesindeki önemli dini ve sivil mimari örnekleri tanıtılırken, perşembe günü de Konak’taki Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığını tanıtan geziler düzenleniyor.

Konak Belediyesi Kent Tarihi Birimince haftanın üç günü gerçekleştirilen ücretsiz kent turuna katılan vatandaşlar kadim şehrin izlerinde keyifli bir yolculuğa çıkarılıyor. Sabah saat 10.00’da başlayan gezi yaklaşık 6 saat sonra sona eriyor. Tarih turları sayesinde İzmir’in dört bir yanında yaşayan İzmirliler hem yaşadığı kentin tarihini ve semtlerini yakından tanıyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor. Geziye katılan konuklar yaşadıkları kentin daha önce hiç görmedikleri yerlerine giderek tarihin biriktirdiği zenginlikleri keşfetme şansı bulmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlk durak Roma yolu

Sabah saat 10.00’da Konak Belediyesinin Basmane’deki hizmet binası önünden servisle alınan konukların ilk durağı Bayramyeri’ndeki Altınyol da denilen tarihi Roma yolu oldu. Ardından Kadifekale’ye çıkarılan konuklar İzmir Körfezi’nin eşsiz manzarasını tarihi kalenin surlarından ve adeta kente selam çakan 40 metrelik Türk bayrağının bulunduğu yerden İzmir panoramasını izleme fırsatı buldu. Eşsiz manzaranın seyrinden sonra Basmane’deki Aya Vukla (Aziz Vukolos) Kilisesi’ni gezerek tarihi kilise hakkında bilgi alan konuklar, burada da bol bol fotoğraf çekme şansı buldu.

Basmane bölgesi keşfedildi

Ücretsiz düzenlenen kent tarihi gezileri kapsamında Basmane’nin sokaklarını adımlayan konuklar gezi sırasında; Bıçakçı Han, Kumrulu Mescid, Altınpark Kazı Alanı, Konak Belediyesi’nin Radyo ve Demokrasi Müzesi, Anafartalar Caddesi’nde tarihe meydan okuyan Tarihi Emniyet Oteli, Kıllıoğlu Hamamı, Dönertaş Sebili ve bir dönem Yahudilerin kaldığı evler olan Kortejoları görme ve tanıma fırsatı buldu. Yıllarca yaşadıkları kentte hiç gitmedikleri yerlere gittiklerini kaydeden ve gördükleri mekanlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen İzmirliler edindikleri yeni bilgiler için yetkililere teşekkür etti. Gezinin sonunda konuklar, İzmir’de yaşayıp bugüne kadar görmedikleri pek çok yeri gezmekten, şehrin en önemli tarihi mekanlarını tanıma fırsatı bulmaktan ve tarihin biriktirdiği zenginlikleri keşfetmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Uzun süren gezinin yorgunluğu ise Basmane’de Tarihi Oteller Sokağı’nda yer alan Konak Belediyesine ait Basmane Semt Merkezi’nde çay ve yemek molasıyla atıldı.

Yeni dönem eylül ayında başlıyor

Kent Tarihi Birimince düzenlenen ve İzmir’in kalbi Konak’ın zengin tarihi değerlerini görme fırsatı sunan gezilere her yaştan ve İzmir’in her yerinden vatandaşlar ücretsiz katılabiliyor. Gezi için bir hafta öncesinden Konak Belediyesinin 484 53 00 numaralı telefonundan 2902 dahili hattını arayarak rezervasyon yaptırmak yeterli oluyor. Yetkililer havaların ısınması ve yaz tatilinin başlaması nedeniyle gezilere kısa bir süre ara vereceklerini, Eylül ayında kent turlarının tekrar başlayacağını söyledi.