Adına 9 sahte hat açıldı, başına gelmeyen kalmadı

İzmir’de yaşayan pazarlamacı 24 yaşındaki Burak Erenli, 2013 yılında telefon faturasını ödemediği gerekçesi ile icra takibi başlaması ile şoke oldu. Kendisinin kullandığı farklı bir numaradan, kendi adına icra takibi açıldığını öğrenen Erenli, numaranın kendisinin dışında açıldığını belirten şikayetini avukatı Mehmet Seçilmiş aracılığıyla mahkemeye taşıdı. Hattın daha sonra başka bir kişi tarafından açıldığı anlaşılarak Burak Erenli hakkındaki icra takibi düşürüldü.

Meğer adına bir sürü hat açılmış

Erenli’ye, adına açılan sahte hesaplarla ardı ardına fatura ödenmediği gerekçesiyle, telefon dolandırıcılığı ve telefonda hakaretler nedeniyle bir bir suç duyuruları gelmeye başladı. Burak Erenli’nin avukatı Mehmet Seçilmiş, müvekkilinin üzerine açılmış sahte hesapların peşinde düşerken Erenli adına 28 Şubat 2013 yılında İzmir’den bir GSM şirketinden 7 hat, bir başka GSM şirketinden ise 2 hat açıldığını belirledi. Adına açılan sahte hatlardan İzmir, Balıkesir, Şanlıurfa ve Burdur’da telefon dolandırıcılığı, İzmir ile Balıkesir’de ise hakaret suçları işlenirken, hat sahibi göründüğü için Erenli hakkında ‘dolandırıcılık’ ile ‘hakaret’ suçundan suç duyurusunda bulunulduğu anlaşıldı. Avukatı Mehmet Seçilmiş, müvekkili Erenli hakkında açılan davaları takip edip, hatların sahte olduğunu kanıtlayarak, açılan davlar hakkında takipsizlik kararı aldırdı.

GSM şirketinden manevi tazminat kazandı

Takipsizlik kararının ardından avukat Mehmet Seçilmiş, müvekkili adına açılan 7 sahte hat nedeniyle müvekkilinin şüpheli sıfatı ile ifade vermek zorunda kaldığını, icra takibine girdiğini belirterek, gerekli dikkat ve özen gösterilmeden yapılan abone sözleşmelerinden dolayı GSM şirketine 7 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erenli, İzmir 2. Asliye hukuk Mahkemesinde görülen dava sonrası, 7 bin lira manevi tazminatı kazandı. Ayrıca avukat Mehmet Seçilmiş, müvekkili Erenli adına açılan 2 sahte hat içinde bir başka GSM şirketine 5 bin liralık manevi tazminat davası açarken halen davanın sürdüğü öğrenildi.

"Herkes kendine bir pay çıkarır"

Burak Erenli’nin avukatı Mehmet Seçilmiş, "Müvekkilim Burak, 2013 yılından beri sürekli kendisini borçlu ve suçlu hissetmiştir. Hakkında icra takipleri açılmış, soruşturma dosyaları açılmıştır. Bazılarında dolandırıcılıkla suçlanmış bazılarında ise hakaret ile suçlanmıştır. Birçok soruşturma dosyasında adı geçmiş olup sonunda temizlenebilmiştir. Hepsine derdimizi anlatabildik ve en sonunda temizlendik. Müvekkilim çok zor günler geçirdi ve sonunda hukuk zaferini kazandı. Kendisi de bu tazminatı para için değil haklılığını ortaya koymak için açmıştır. Sonuç olarak adalet yerini buldu ve müvekkilim gerçekten çok mutlu oldu. Bir GSM şirketiyle ilgili davamız da halen devam etmektedir. Umarım bu olay hem tüketicilere hem de GSM şirketlerine ders olur ve herkes bundan kendine bir pay çıkarır" dedi.