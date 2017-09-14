Adli görüşme odaları tanıtıldı

Daire Başkanı Özdemir, "Hedef adli sürecin olumsuz etkilerin azaltmak" dedi.

İzmir Barosu’nda yapılan toplantıya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir, İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Dinç, İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Mustafa Çetin, Genel Sekreter ve Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Avukat İlke Erol, Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Seyide Uludağ, CMK Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Betül Harmanşah hakim ve savcı adayları katıldı.

"Bakanlıkla birlikte çözüm önerileri bulabiliriz"

İzmir Barosu’nun tarihinden bu yana her zaman dezavantajlı grupların haklarını savunmak için mücadele ettiğini ifade eden Baro Başkanı Aydın Özcan, “Özellikle özellikle son yıllarda Kadın Hakları Merkezi ve Çocuk Hakları Merkezlerimizin geliştirilmesi ve artık adliyede hizmet vermeye başlamasıyla birlikte bu çalışmaları artık daha yüksek sesle dile getirmeye başladık” dedi. Kadın Hakları Merkezi’nde 400, Çocuk Hakları Merkezi’nde ise yetmişe yakın avukatın gönüllü olarak çalıştığını ifade eden Özcan, “Meslektaşlarımız sadece bu merkezlerde nöbet tutmakla kalmıyor, düzenledikleri eğitim çalışmaları, yuvarlak masa toplantılarıyla da bir yandan deneyim paylaşımı yaparken öte yandan bu alanda kendilerini daha da geliştiriyorlar. Meslektaşlarımız almış oldukları tecrübe ve bilgiyle başta belediyeler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere geliştirdiğimiz işbirlikleri aracılığıyla taşradaki vatandaşlara ulaşmak için de yoğun bir çaba içindeler. Bu anlamda Bakanlıkla da birlikte çalışarak çözüm önerileri bulabiliriz” dedi.

"Hedef adli sürecin olumsuz etkilerin azaltmak"

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir ise adli görüşme odalarının amacı, kırılgan gruplar açısından fayda ve önemi, bütüncül yaklaşımın gerekliliği ile meslek elemanlarının destek ve işbirliğinden bahsederek “Adli görüşme odaları adalet sistemi içerisinde olan çocuklar ve kırılgan grupta yer alan mağdurlar için ikincil mağduriyeti önlemeyi amaçlamaktadır” dedi. Muhittin Özdemir bu odaların başta ifade ve sorgu olmak üzere adli sürecin olumsuz etkilerini azaltmayı ve yapılan işlemlerin yaş, gelişim, ruhsal durum ve benzeri etkenlerin de dikkate alınarak gerçekleştirilmesini sağlamayı hedefleyen, yüksek teknoloji ile donatılmış adliye içerisindeki güvenli alanlar olduğunu ifade etti.

Adli görüşme odaları Adalet Bakanlığı’nın 05.01.2017 tarihli oluru ile 03.04.2017 tarihinde fiilen uygulamaya geçti. Yetişkinler için temelde mağdurun beyanının alınması işlemlerinde, çocuklar açısından ise başta ifade ve beyan olmak üzere çocuğun hazır bulunabileceği tüm adli işlemler için kullanılabilir.