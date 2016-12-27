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27 Aralık 2016 17:35

Adliyede uzayan dava listesi herkesi şaşırttı

Adliyede uzayan dava listesi herkesi şaşırttı

27 Aralık 2016 17:35

İzmir’deki Bayraklı Adliyesinde, Asliye Ceza Mahkemesindeki dava listesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
İzmir’deki Bayraklı Adliyesinde yaşanan olayda, Asliye Ceza Mahkemesindeki davaların yazıldığı listeler birbirine eklendikten sonra panoya asıldı. Normalin çok üzerinde dava sayısının asıldığı liste uzadı ve yerlere saçıldı. Özellikle listeyi gören avukatlar ve davası bulunanlar, "Allah hakime kolaylık versin" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıl sonu nedeniyle hakimlerin davaları bitirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Avukat Mustafa Tekin, "Bu tür tablolar her yıl sonu yaşanır. Bu davalara bakan hakimlerimize Allah sağlık versin. İşleri çok zor" dedi

Hastanelik olan jet hakim görev başında
Öte yandan, İzmir Adliyesinde 5 buçuk saatte 106 dosyaya bakıp 47’si hakkında karar vererek adından ’jet hakim’ olarak söz ettiren Mehmet Şahiner’in kalp rahatsızlığından sonra, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Mithat Özçakmaktaş duruşma sırasında fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Her iki hakim, aldıkları rapor sonrası yeniden görevlerine döndü.



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