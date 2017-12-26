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26 Aralık 2017 12:05

Adnan Saygun’da nostalji gecesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 2017 yılını Altuğ Dilmaç ve TRT Hafif Müzik-Caz Orkestrasının seslendirdiği Frank Sinatra şarkılarıyla uğurladı.

Adnan Saygun’da nostalji gecesi

26 Aralık 2017 12:05


Avrupa’nın önemli konser salonları arasında gösterilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), müzik tutkunlarını seçkin sanatçı ve grupların konserleriyle buluşturmaya devam ediyor. AASSM’nin 2017 yılındaki son konseri, “Altuğ Dilmaç ve TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile Frank Sinatra Şarkıları” konseri oldu. Usta sanatçılar dev bir konsere daha imza attı. Kamil Özler şefliğinde konserde, dünyaca ünlü sanatçı Frank Sinatra’nın eserleri; Nelson Riddle, Billy May, Don Costa ve Quincy Jones’un özgün düzenlemeleri ile seslendirildi. Yılın bu son konseri, Büyük Salonu dolduran sanatsever İzmirlilere unutamayacakları bir nostalji gecesi yaşattı.


İtalyan göçmeni bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Frank Sinatra, hem bir sinema oyuncusu hem de popüler bir şarkıcı olarak tüm dünyada tanındı. Özellikle My Way ve Strangers in the Night gibi şarkılarıyla büyük sükse yaptı. Sanat yaşamı boyunca 9 Grammy ve 1 Oscar ödülü kazandı; 60 filme imzasını attı, yüzlerce konser verdi.




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