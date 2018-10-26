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Afgan mülteci botta doğum yaptı

İzmir’in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan Afgan mülteci kadın, botta doğum yaptı.

İzmir'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan Afgan mülteci kadın, botta doğum yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot tespit etti. Ekiplerce durdurulan botta farklı milletlerden 40 düzensiz göçmen yakalandı. Bottaki hamile göçmen kadının doğum sancılarının başlaması üzerine ekipler, kadını hemen Dikili Limanı'na götürmek için bota bindirdi. Ancak kadın limana gitmeden doğumu gerçekleştirdi. Zehra adı verilen bebek ve annesi, limanda sağlık görevlilerine teslim edildi. Anne ve kızının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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