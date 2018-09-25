Afrika'dan Türkiye'ye mesleki eğitim talebi

Örneğin Afrika'dan bize bu alan da eğitim işbirliği anlamında talepler geliyor. ‘Mesleki teknik eğitimde bize yardım edin yol gösterin' diyorlar” dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Konak Güzelyalı Ortaokulu ve Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine yaptığı ziyarette öğrencilerle sohbet eden Kocabıyık, öğretmenler odası ziyareti de gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, meslek liselerinin önemine değinerek, "Meslek lisesi konusu çok önem ihtiva ediyor. Bunu es geçemeyiz. Meslek Liselerini topluma daha iyi anlatmalıyız. Mesleki eğitim dünyada çok önem görüyor çok talep görüyor. Mesleki eğitim dünyada yükselişte. Örneğin Afrika'dan bize bu alan da eğitim işbirliği anlamında talepler geliyor. ‘Mesleki teknik eğitimde bize yardım edin yol gösterin' diyorlar. Almanya'da meslek liseleri konusunda sektörlerle işbirliğine giderek organize sanayi bölgelerin içinde okullar kurmuşlar. Burada sektör kendini laboratuvar olarak kullandırıyor. Ülkemizde de yavaş yavaş bu sisteme geçiliyor. Bunun örneklerini Ankara, Antep ve İzmir'de görüyoruz yalnız bunu daha da yaygınlaştırmak gerekiyor. Mesleki eğitime çocuklarımıza ailelerimize doğru anlatmamız lazım. Mesleki eğitim gören öğrenci okul bitimi iş buluyor. Bugün Finlandiya'ya baktığımızda 700 bin öğrenci ülkemize baktığımızda ise bu sayının 25 milyon olduğunu görüyoruz. Bu kadar öğrenci için eğitim politikası oluşturmak kolay değil. Bir kere her çocuğun hayatına dokunuyorsunuz bunun getirdiği duygusal bir baskı var. Son yıllarda derslik sayımız 2,5 kat artmış durumda” diye konuştu.

Eğitimcilere teşekkür

Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı politikalarının bütünlük gerektirdiğinin altını çizen Kocabıyık, ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarının, eğitim politikalarının başarıya ulaşmasında önemli bir konum olduğunu ifade etti. Son yıllarda 1 milyondan fazla öğretmen kadrosu ile Milli Eğitim Bakanlığının önemli çalışmalara imza attığını da belirten Kocabıyık, “1 milyondan fazla öğretmen ile personel bakımından en fazla sayıya sahip olan Bakanlığımız çok önemli işler başardı. Bu başarı ekip olmakla sağlanmıştır. Emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarım bu eğitim öğretim yılını da başarı ile tamamlarız“ ifadelerini kullandı.

“İlköğretimde derslik sayımız öğrencilerimiz için yeterli”

Kocabıyık düzenlenen toplantıda bakanlığın uygulamış olduğu yeni bir çalışma olarak saha ziyaretlerinin yapılacağını dile getirdi. İzmir'de yapılan çalışmalar hakkında da bilgi alan Kocabıyık, İzmir ilinde yapılan çalışmaları beğendiğini söyleyerek, tekli eğitime geçişte İzmir'de yapılan başarılı çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaret ettiği okullarda öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelen Funda Kocabıyık, “E-okul sisteminde görünen öğrencilerimizin okula kayıtlarını yüzde 100 oranında gerçekleştiriyoruz. Bakanımız Ziya Selçuk 15 Ekim tarihinde üç yıllık planı açıklayacak bunun çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara ciddi bir akademisyen ekip katılıyor. İlköğretimde derslik sayımız öğrencilerimiz için yeterli" şeklinde konuştu.

“Açıkta kalan öğrencimiz yok”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise "Yaklaşık 50 bin öğretmenimiz ve 800 bine yaklaşan öğrencimiz ile okullarımızı ikili eğitime çevirmeden tekli eğitim çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Okullar açıldığında öğrencilerimizin kitapları öğrencilerimiz için hazır hale getirilmişti. İzmir'de yapılan çalışmalarda öğretmenlerimizin katkısı büyüktür” diyerek öğretmenlere teşekkür etti.

İzmir'de öğrenciler tarafından çok tercih edilen Anadolu liselerinin sayısının artırıldığı bilgisini de veren Yahşi, "Geçen cumaya kadar yerleşmeyen toplam 18 öğrenci kalmıştı bunlarında gönüllerini ve rızalarını aldık. Zor bir dönemde geçtik. Şu an açıkta kalan öğrencimiz yok" diyerek nakil sürecinde yerleşemeyen öğrencilerin ilçe komisyonlarınca alınan karar doğrultusunda okullarına yerleştirildiklerini ifade etti.

Kocabıyık, İzmir ziyaretinde okul müdürleri ile de bir araya geldi.