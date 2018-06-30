Ağaband sahne alıyor

Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak yıl sonu etkinlikleri ile Aliağalılara kültür ve sanatı doyasıya yaşatan Aliağa Belediyesi, yaz ayı boyunca müzik ziyafeti sunacak.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) müzik eğitmenleri tarafından kurulan Ağaband müzik grubu her hafta vereceği konserler ile müzik tutkunlarının karşısına çıkacak. Ağaband yaz konserlerinin açılışını 1 Temmuz Kabotaj Bayramında yapacak. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında gerçekleştirilecek olan konser saat 18.00’de başlayacak.

Davulda Hüseyin Özdoğan, perküsyonda Servet Dirican, klasik gitar Talha Soysal, keman Emre Merkit, bas gitarda Murat Kosacı, kavalda Ümit Öztürk, klavye Ahmet Ali, bağlama solist Onur Haskan, solist Hande Ülker Şen ve Onur Yılmaz dinleyicilere müzik dolu anlar yaşatacak.