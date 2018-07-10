Ağaband’dan Aliağa’da müzik ziyafeti

Farklı müzik tarzlarındaki parçaları kendilerine özgü yorumlarla seslendiren Ağaband, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) eğitmenlerinden oluşan Ağaband müzik grubu, sahne aldığı Yeni Şakran Sahil Meydanı’nda dinleyenleri müziğe doyurdu. Orkestranın çaldığı parçaları kendilerine özgün yorumlarıyla seslendiren Onur Yılmaz, Hande Ülker Şen ve Onur Haskan konser alanını dolduran dinleyicileri adeta mest etti.

Grubun orkestrasında yer alan davulda Hüseyin Özdoğan, perküsyonda Servet Dirican, klasik gitarda Talha Soysal, kemanda Emre Merkit, bas gitarda Murat Kosacı, kavalda Ümit Öztürk ve klavyede Ahmet Ali ise performanslarıyla katılımcılardan sık sık alkış aldı. Solist Onur Yılmaz ve Hande Ülker Şen katılımcıları coştururken, solist Onur Haskan ise bağlaması eşliğinde söylediği türkülerle dinleyenleri kendisine hayran bıraktı. Söylenen hareketli parçalarda yerinde duramayan müzikseverler, slov şarkılarda ise cep telefonlarının ışıklarıyla solistlere eşlik etti.

Ağaband, yaz ayı süresince her pazar günü Yeni Şakran Sahil Meydanı’nda her çarşamba ise Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sahne almaya devam edecek.