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12 Temmuz 2018 16:39

Ağabant dinleyenleri mest etti

İzmir’in Aliağa ilçesinde, yaz ayı kültür sanat faaliyetleri kapsamında sahne alan Ağaband, katılımcılara müzik şöleni yaşattı.

Ağabant dinleyenleri mest etti

12 Temmuz 2018 16:39


Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan Ağaband, yaz konserlerine bir yenisini daha ekledi. Tüm yaz sezonu boyunca Aliağalı müzikseverler ile buluşmaya devam edecek olan Ağaband, unutulmaz bir konsere daha imza attı. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sahne alan sevilen grup, söyledikleri şarkılar ile kimi zaman coştururken kimi zaman da duygusal anlar yaşattı.


Grubun orkestrasında davulda Hüseyin Özdoğan, perküsyonda Servet Dirican, klasik gitarda Talha Soysal, kemanda Emre Merkit, basgitarda Murat Kosacı, kavalda Ümit Öztürk ve klavyede Ahmet Ali yer aldı. Orkestra üyeleri performansları ile sık sık alkış alırken, solistler Onur Yılmaz, Hande Ülker Şen ve Onur Haskan seslendirdikleri şarkılarla konser alanını dolduran dinleyicileri adeta mest etti.


Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında, çimlerin üzerinde müzik keyfi yaşayan Aliağalılar, grubun söylediği her şarkıya eşlik etti. Hareketli parçalarda yerinde duramayan dinleyicilerin cep telefonları ile yaptıkları ışık şovu da muhteşem görüntüler oluşturdu.


Aliağa Belediyesi’nin yaz ayı kültür sanat faaliyetleri kapsamında Yaz konserlerinin devam edeceğini belirten solist Onur Haskan, “Yaz sezonu boyunca Pazar akşamları Yeni Şakran Sahil Meydanı’nda, Çarşamba akşamları ise Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında sahne alacağız” dedi.




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