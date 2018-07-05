Ağabant Yeni Şakran’da sahne alacak

Söyledikleri şarkılar ve sergiledikleri sahne performansları ile Aliağalıları kendilerine hayran bırakan Ağaband, Yeni Şakran’da müzikseverlerle buluşacak. Aliağa Belediyesi’nin yaz ayı kültür sanat faaliyetleri kapsamında her pazar Yeni Şakran’da sahne alacak olan Ağaband, geniş repertuarı ile kimi zaman coşturacak kimi zamanda duygusal anlar yaşatacak. Grup, çarşamba günleri ise Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sahne alacak. Konserler saat 21.00’de başlayacak.

Davulda Hüseyin Özdoğan, Perküsyonda Servet Dirican, Klasik Gitarda Talha Soysal, Kemanda Emre Merkit, Bas Gitarda Murat Kosacı, Kavalda Ümit Öztürk, Klavye Ahmet Ali, Bağlamada Solist Onur Haskan, Solist Hande Ülker Şen ve Onur Yılmaz dinleyicilere müzik dolu anlar yaşatacak.

Yaz ayı konserlerine Yeni Şakran Mahallesi ile start vereceklerini belirten Solist Hande Ülker Şen, sahil meydanında unutulmaz bir müzik ziyafetine imza atacaklarını belirterek, tüm müzik severleri Ağaband konserine davet etti.