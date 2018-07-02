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02 Temmuz 2018 11:39

Aganovic resmen Altay’da

Transfer atağına kalkan Altay, orta sahasını Adnan Aganovic ile güçlendirdi.

Aganovic resmen Altay’da

02 Temmuz 2018 11:39

Hırvat oyuncuya 2 yıllık sözleşme imzalatan siyah-beyazlılar, 10 günlük Erzurum kampının da startını verdi.


Altay, Erzurum kampı öncesi yabancı transferinde 5. imzayı Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic’e attırdı. Pazar günü İzmir’e gelen 30 yaşındaki Aganovic, Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın ve menajeri Erkan Martin ile kendisini Altaylı yapan imzayı Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde attı. Aganovic imza töreninin ardından Altay kafilesiyle Erzurum kampına hareket etti. Geçtiğimiz sezon başı Romanya’nın Bükreş kulübünden Yunanistan Süper Lig ekibi Larissa’ya transfer olan Aganovic, Yunan ekibinde 23 lig ve 5 kupa maçında oynadı, 1 gol ile 1 de asist kaydetti.


Altay, 12 Temmuz’da sona erecek Erzurum Palandöken kampının ardından 15-25 Temmuz’da Afyonkarahisar’da ikinci etap hazırlıklarını tamamlayıp İzmir’e dönecek. Siyah beyazlılar, 3-5 Ağustos’ta yapılması planlanan TSYD Turnuvası’na katılıp sezon öncesi çalışmalarını noktalayacak.




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