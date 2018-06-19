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19 Haziran 2018 15:58

Ağapark ikinci kez Mavi Bayrak aldı

Ege Bölgesi’nin en gözde tatil rotaları arasında bulunan Ağapark, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRKÇEV) değerlendirmeleri sonucunda ikinci kez Mavi Bayrak ile ödüllendirildi.

Ağapark ikinci kez Mavi Bayrak aldı

19 Haziran 2018 15:58


Yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi, bilgilendirme, çevre yönetimi ve can güvenliğini güvence altına alarak uluslararası kriterleri yerine getiren Kuzey Ege’nin incisi Ağapark Plaj ve Sosyal Tesisleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Mavi Bayrak almaya hak kazandı.


Aliağa Belediyesi’nin 170 dönüm alan üzerine inşa ederek bölge halkının hizmetine sunduğu ve beş yıldızlı otellerin plajlarını aratmayan kumsalı, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, oturma yerleri, spor sahaları, piknik alanları, otoparkı, can kurtaran hizmeti, fast food restaurantları, sağlık odası, çocuk yüzme havuzu, bebek bakım odaları, engelli plajı, mescidi, modern yaşam alanları ile hem eğlenceyi hem de dinlenceyi bir arada sunan Ağapark, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRKÇEV) değerlendirmeleri sonucunda bir kez daha Mavi Bayrak ile taçlandırıldı.



Ağapark’a ulaşım


Kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Ağapark Plajına minibüs, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu ile ulaşım sağlanabiliyor. Aliağa dışından gelecek misafirler için de kolay ulaşım bulunuyor. İZBAN ile ortalama 24 dakikada bir Cumaovası yönünden Aliağa’ya tren seferleri düzenleniyor. Aliağa tren istasyonundan Ağapark’a karşılıklı olarak minibüs seferleri gerçekleştiriliyor.




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