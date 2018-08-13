Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 12:15

Ağapark’ta Merve Özbey ve Erdem Kınay rüzgarı

Türk pop müziğinin başarılı ismi Merve Özbey, ünlü aranjör Erdem Kınay ile birlikte mavi bayraklı Ağapark’ı coşturdu.

Ağapark’ta Merve Özbey ve Erdem Kınay rüzgarı

13 Ağustos 2018 12:15



İzmir’in en çok tercih edilen tatil mekanlarından mavi bayraklı Ağapark, Türkiye’nin en sevilen şarkıcı ve DJ’lerini ağırlamaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Merve Özbey, aranjör Erdem Kınay ile birlikte Aliağa Belediyesinin “Yaz Konserleri” kapsamında Ağapark’ta gerçekleştirilen plaj partisinde hayranları ile buluştu. Büyük bir hayran kitlesi karşısında sahneye çıkan Merve Özbey, plaj konserine son dönemde müzik listelerinin üst sıralarında yerini alan “Vuracak” adlı parçası ile başladı. Bir saatten fazla sahnede kalan güzel şarkıcı “Topsuz Tüfek”, “Yaş Hikayesi”, “Boynun Borcu” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Özbey ayrıca kendi şarkılarının dışında Aleyna Tilki’nin “Sen Olsan Bari” isimli şarkısını da seslendirdi. Ünlü aranjör Erdem Kınay ise kabin başında yaptığı setlerle Merve Özbey’e eşlik etti. Yoğun ilginin olduğu plaj konserinde hayranları Merve Özbey’in her şarkısına eşlik etti. Hareketli parçalar ile yerinde duramayan hayranları çektikleri video ve fotoğraflar ile unutulmaz konseri ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.



Ağapark’ta Plaj konserleri devam edecek


Aliağa Belediyesinin Yaz Konserleri kapsamında mavi bayraklı Ağapark’ta organize edilen plaj konserleri tüm hızıyla devam edecek. Plaj konserlerinde 19 Ağustos Bahadır Tatlıöz, 26 Ağustos’ta ise Derya Uluğ Ağapark’ta sevenlerinin karşısına çıkacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    34°C
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç