Ağapark’ta Merve Özbey ve Erdem Kınay rüzgarı

İzmir’in en çok tercih edilen tatil mekanlarından mavi bayraklı Ağapark, Türkiye’nin en sevilen şarkıcı ve DJ’lerini ağırlamaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Merve Özbey, aranjör Erdem Kınay ile birlikte Aliağa Belediyesinin “Yaz Konserleri” kapsamında Ağapark’ta gerçekleştirilen plaj partisinde hayranları ile buluştu. Büyük bir hayran kitlesi karşısında sahneye çıkan Merve Özbey, plaj konserine son dönemde müzik listelerinin üst sıralarında yerini alan “Vuracak” adlı parçası ile başladı. Bir saatten fazla sahnede kalan güzel şarkıcı “Topsuz Tüfek”, “Yaş Hikayesi”, “Boynun Borcu” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Özbey ayrıca kendi şarkılarının dışında Aleyna Tilki’nin “Sen Olsan Bari” isimli şarkısını da seslendirdi. Ünlü aranjör Erdem Kınay ise kabin başında yaptığı setlerle Merve Özbey’e eşlik etti. Yoğun ilginin olduğu plaj konserinde hayranları Merve Özbey’in her şarkısına eşlik etti. Hareketli parçalar ile yerinde duramayan hayranları çektikleri video ve fotoğraflar ile unutulmaz konseri ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.

Ağapark’ta Plaj konserleri devam edecek

Aliağa Belediyesinin Yaz Konserleri kapsamında mavi bayraklı Ağapark’ta organize edilen plaj konserleri tüm hızıyla devam edecek. Plaj konserlerinde 19 Ağustos Bahadır Tatlıöz, 26 Ağustos’ta ise Derya Uluğ Ağapark’ta sevenlerinin karşısına çıkacak.