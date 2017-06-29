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29 Haziran 2017 14:50

Ağapark’ta yaz sezonu açıldı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, mavi bayraklı plajı, Güney sahillerini aratmayan kumsalı, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ile dikkat çeken Ağapark’ta sezon açıldı.

Ağapark’ta yaz sezonu açıldı

29 Haziran 2017 14:50


Yaz sezonunda Aliağalıların vazgeçilmez adreslerinden bir olan Ağapark Plaj ve Sosyal Tesisleri, deniz sezonunun açılmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğruyor. Aliağa’nın olduğu kadar çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlarında ilk tercihleri arasında yer alan Ağapark, geçen yaz olduğu gibi bu yaz da binlerce kişiyi misafir etmesi bekleniyor.


170 dönümlük alanı ve 850 metre uzunluğundaki kumsalı ile İzmir’in en prestijli plajlarından olan Ağapark’ta vatandaşlar gündüzleri güneş ve denizin tadını çıkartırken akşam saatlerinde gün batımının eşsiz manzarasını doyasıya yaşıyor.


Vatandaşlar, mavi bayraklı plajı, beş yıldızlı otelleri aratmayan Ağapark’ın sunduğu olanaklardan uygun fiyatlara yararlanıyor. Açılışı geçen yıl yapılan Ağapark’ın girişlerinde Birlik Kart uygulaması devam ettiği belirtilirken, yıllık olarak temin edilen kartların fiyatı 1 kişi için 25 TL olarak belirlendi. Birlik Kart sahibi vatandaşların, Ağapark’ın tüm olanaklarından yıl boyunca faydalanabildiği kaydedildi.




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