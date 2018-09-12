"Agora-Kadifekale teleferik projesi İzmir turizmine can suyu sağlar"

Turizm potansiyeli yüksek İzmir için de turizm gelirlerinin önemine dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Arkeolog Prof. Dr. Recep Meriç, Agora'dan Kadifekale'ye kadar yapılması planlanan teleferik projesini hatırlattı. Projenin yapılması halinde kente neler kazandırabileceğini değerlendiren Prof. Dr. Meriç, “Turizmin, özellikle ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde değerlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi büyük önem taşır. Agora-Kadifekale teleferik projesi, kruvaziyer turizminin çok rağbet edeceği bir proje olabilir” dedi.

Kadifekale'nin turizm açısından önemine değinen Arkeolog Prof. Dr. Recep Meriç, “İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kadifekale'de başlattığı kentsel dönüşümle elde edilen boş alanların iyi değerlendirmesi turizm açısından büyük önem taşıyor. Bununla bağlantılı olarak antik dönemlerde Pagos denilen Kadifekale'nin çevresinin açılması, üzerinde tarihi olaylara sahne olmuş stadyum ve 20 bin kişilik antik tiyatrosunun ortaya çıkarılması, çok sayıdaki Osmanlı dönemine ait konut yapıları, dini yapılar ve hamam, çeşme, sebil gibi su yapılarının korunması ve restorasyonu, yapılması gereken diğer önemli projeler arasında yer alıyor. Ancak Kadifekale yamaçlarında bulunan bu değerlere ulaşmak bu mahallelerdeki yolların dar olması sebebiyle kimi zaman mümkün olamıyor” dedi.

"Ortak hareket etmeli"

Projeyi hayata geçirmeden önce hangi bilim kurumlarıyla ortaklaşa hareket etmek gerektiğini anlatan Prof. Dr. Recep Meriç, “Bu sorun, Basmane, Agora, Kemeraltı hattında konunun uzmanları tarafından saptanacak bir güzergahta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarının vereceği onayla çözülebilir. Bu noktada İzmir Büyükşehir Belediyesinin de projeleri içinde yer alan Kadifekale'ye teleferik projesi büyük önem taşımaktadır. Eğer teleferik yapımı çok katılımlı bir şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları tarafından tartışılarak yapılırsa çok daha iyi ve doğru bir proje ortaya çıkabilir. Böyle bir proje Kemeraltı gibi çok büyük bir turizm merkezini Kadifekale'ye bağlayacak ve insanları araç kullanmadan limandan Kadifekale'ye kadar götürebilecektir” bilgisini verdi.

Alternatif çözümler

Teleferik projesinin teknik olarak yapılmasının mümkün olmaması durumunda alternatif çözümlerin neler olabileceğine de değinen Prof. Dr. Meriç, “Projeyi yapmak teknik olarak mümkün değilse ya da yetkili kurullar buna izin vermezse teraslama sistemi ile adapte yürüyen merdivenler yapılabilir. Ayrıca bu proje kapsamında Yeşildere'nin arkasından Kadifekale'ye planlanacak bir motorlu taşıt yolu olması da uygun olacaktır. Kadifekale'den inişte de insanların yürüyerek kullanabileceği bir merdiven sistemi ve çok dik olan yerlerde yürüyen merdivenlerin yanı sıra seyir terasları, kafe, restoran gibi gerekli altyapı birimlerinin oluşturulması da çok faydalı olacaktır. Arkeoloji müzelerinin de bu entegre proje içinde yer alması İzmir kültür ve turizmine yeni bir çehre kazandıracak ve turizm gelirlerinin artmasına sebep olacaktır” dedi.