Ağrılılar kahvaltıda bir araya geldi

Sahil bandında bulunan kahve durağında düzenlenen kahvaltı programına, Dernek Başkanı Naim Polat ve yönetim kurulu üyeleri ile Aliağa’da yaşayan dernek üyesi Ağrılılar katıldı.

Kahvaltıda konuşan Naim Polat, Aliağa’da 3 bin beş yüze yakın Ağrıların yaşadığını belirterek, "Ağrılı hemşerilerimiz tarafından vermiş oldukları oy sonucunda ben ve yönetim kurulum oluştu. Bizim temel taşımızda birlik beraberlik yatmakta, bizde ki bu birlik beraberlik sayesinde bizler her türlü zorluğu aşmasını da biliriz, yıkmasını da. Birbirimize sevgi, saygı gösterelim. İnancımız bu şekilde olduğu sürece kaybetmeyiz" dedi.

Kahvaltı programı samimi bir sohbet ortamından sonra son buldu.