Agroexpo Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na 54 ülke katılacak

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise 4’üncü büyük tarım fuarı arasına giren ve bu yıl 12. kez düzenlenecek olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 19 Ocak’ta başlayacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla açılacak olan fuara 54 ülkeden ziyaretçi gelecek.

19-22 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek fuar öncesi Hilton Oteli’nde tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal’ın yanı sıra fuar organizatörü Orion Fuarcılık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Tan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ertuğrul Tugay ve sektör temsilcileri katıldı.

Fuarın bu yıl 12’nci kez kapılarını açacağını söyleyen Orion Fuarcılık Başkanı Fatih Tan, "Bu yıl Gaziemir Fuar İzmir alanında 12’nci kez düzenlenecek olan Agroexpo Uluslararası Tarım, Tarım Makinaları, Hayvancılık, Hayvancılık Ekipmanları, Canlı Hayvan ve Seracılık Fuarı’nı bu yıl 19-22 Ocak tarihlerinde düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl fuara 450 firma katılarak stant açtı, ayrıca 245 bin kişi de ziyaret etti. Bu yıl yine ulusal ve uluslararası hizmet veren 750 firmanın stant açmasını ve 285 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Geçen yıla göre yüzde 50 büyüterek 12 hole yaydığımız fuarımıza tüm ülke genelinden 2 bin 500 otobüs kaldıracağız. Yine geçtiğimiz yıla oranla yüzde 90 civarında büyütüp 110 bin metrekareye ulaşan sergi alanında ise damızlık sığır ve boğa ırk tanıtımları, koyun-keçi güzellik yarışması, yoğurt yeme yarışması, süt sağım yarışması düzenlenecek" dedi.



2017 model traktörler tanıtılacak

Tire Süt Kooperatifi Mahmut Eskiyörük’ün önderliğinde Kooperatifçilik Zirvesi de düzenleneceğini kaydeden Başkan Fatih Tan, zirvede ilk kez İzmir’den dünyaya kooperatifçilik mesajı verileceğini, Tarım Sanayi Entegrasyon Zirvesinde ise Türkiye’nin 2025 vizyonu ele alınarak bir deklarasyon yayınlanacağını söyledi. Öte yandan 2017 model yeni üretim traktör modelleri de tanıtılacak.



’Genç çiftçiler’ fuarın teması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal ise tarımın kalbinin bu fuar sayesinde İzmir’de attığını ve Türkiye’nin 81 ilinden katılımcıların geldiğini söyledi. Fuarın yatırımcıları, yatırım yapmak isteyenleri, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdiğini kaydeden Güldal, şunları söyledi:

"Bu fuar İzmir’in tarım vizyonunun tanınmasına vesile oluyor. Bu yıl temamız ’Genç Çiftçiler’ oldu. Çünkü gençler artık tarımda önemli bir rol oynuyor. Yarışmalar ve düzenlenecek sempozyumların önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu fuar ilimiz ve ülkemizi için çok önemli.”



54 ülke ve ikili görüşmeler

Bu yılki organizasyona İran, Fas, Sudan, Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Umman, Kıbrıs, Ukrayna, Azerbaycan, İtalya, Belçika ve Afrika gibi toplam 28 ülkeden alım heyetlerinin yanı sıra 54 ülkeden iş adamları da ikili iş görüşmeleri yapacak. Fuarda ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 750 firma stant açacak. Bu yılki ziyaretçi hedefi ise 285 bin kişi. Fuarda firmalar ilk kez 2017 model traktörlerini sergilerken düzenlenecek toplantı ve zirvelerin sonucunda deklerasyonlar yayınlanacak. Ayrıca İran Tarım İş Forumu ve Arap Tarım İş Forumu da fuarda gerçekleştirilecek.

Fuarın bu yıl 110 bin metrekareye çıkarılan sergi alanında süt sağma, yoğurt yeme, koyun-keçi güzellik yarışmaları gibi birbirinden renkli yarışmalar da yoğun ilgi çekecek.