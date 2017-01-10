Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 12:18

Agroexpo Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na 54 ülke katılacak

Agroexpo Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na 54 ülke katılacak

10 Ocak 2017 12:18

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise 4’üncü büyük tarım fuarı arasına giren ve bu yıl 12. kez düzenlenecek olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 19 Ocak’ta başlayacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla açılacak olan fuara 54 ülkeden ziyaretçi gelecek.
19-22 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek fuar öncesi Hilton Oteli’nde tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal’ın yanı sıra fuar organizatörü Orion Fuarcılık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Tan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ertuğrul Tugay ve sektör temsilcileri katıldı.
Fuarın bu yıl 12’nci kez kapılarını açacağını söyleyen Orion Fuarcılık Başkanı Fatih Tan, "Bu yıl Gaziemir Fuar İzmir alanında 12’nci kez düzenlenecek olan Agroexpo Uluslararası Tarım, Tarım Makinaları, Hayvancılık, Hayvancılık Ekipmanları, Canlı Hayvan ve Seracılık Fuarı’nı bu yıl 19-22 Ocak tarihlerinde düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl fuara 450 firma katılarak stant açtı, ayrıca 245 bin kişi de ziyaret etti. Bu yıl yine ulusal ve uluslararası hizmet veren 750 firmanın stant açmasını ve 285 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Geçen yıla göre yüzde 50 büyüterek 12 hole yaydığımız fuarımıza tüm ülke genelinden 2 bin 500 otobüs kaldıracağız. Yine geçtiğimiz yıla oranla yüzde 90 civarında büyütüp 110 bin metrekareye ulaşan sergi alanında ise damızlık sığır ve boğa ırk tanıtımları, koyun-keçi güzellik yarışması, yoğurt yeme yarışması, süt sağım yarışması düzenlenecek" dedi.

2017 model traktörler tanıtılacak
Tire Süt Kooperatifi Mahmut Eskiyörük’ün önderliğinde Kooperatifçilik Zirvesi de düzenleneceğini kaydeden Başkan Fatih Tan, zirvede ilk kez İzmir’den dünyaya kooperatifçilik mesajı verileceğini, Tarım Sanayi Entegrasyon Zirvesinde ise Türkiye’nin 2025 vizyonu ele alınarak bir deklarasyon yayınlanacağını söyledi. Öte yandan 2017 model yeni üretim traktör modelleri de tanıtılacak.

’Genç çiftçiler’ fuarın teması
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal ise tarımın kalbinin bu fuar sayesinde İzmir’de attığını ve Türkiye’nin 81 ilinden katılımcıların geldiğini söyledi. Fuarın yatırımcıları, yatırım yapmak isteyenleri, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdiğini kaydeden Güldal, şunları söyledi:
"Bu fuar İzmir’in tarım vizyonunun tanınmasına vesile oluyor. Bu yıl temamız ’Genç Çiftçiler’ oldu. Çünkü gençler artık tarımda önemli bir rol oynuyor. Yarışmalar ve düzenlenecek sempozyumların önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu fuar ilimiz ve ülkemizi için çok önemli.”

54 ülke ve ikili görüşmeler
Bu yılki organizasyona İran, Fas, Sudan, Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Umman, Kıbrıs, Ukrayna, Azerbaycan, İtalya, Belçika ve Afrika gibi toplam 28 ülkeden alım heyetlerinin yanı sıra 54 ülkeden iş adamları da ikili iş görüşmeleri yapacak. Fuarda ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 750 firma stant açacak. Bu yılki ziyaretçi hedefi ise 285 bin kişi. Fuarda firmalar ilk kez 2017 model traktörlerini sergilerken düzenlenecek toplantı ve zirvelerin sonucunda deklerasyonlar yayınlanacak. Ayrıca İran Tarım İş Forumu ve Arap Tarım İş Forumu da fuarda gerçekleştirilecek.
Fuarın bu yıl 110 bin metrekareye çıkarılan sergi alanında süt sağma, yoğurt yeme, koyun-keçi güzellik yarışmaları gibi birbirinden renkli yarışmalar da yoğun ilgi çekecek.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç