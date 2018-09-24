Ahilik Haftası kutlamaları tamamlandı

Ahilik Haftası etkinlikleri, Karabağlar ve Beydağ ilçelerinde düzenlenen etkinliklerle tamamlandı. Programlar çerçevesinde ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları makamlarında ziyaret edildi.

Ziyaretlerde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Karabağlar kaymakamı Mehmet Sadık Tunç; Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü ile Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na 'Ahilik Nasihatı' tablosu sundu. İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan ile Beydağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Kıran'ın açılış konuşmalarını yaptığı etkinliklerde Mutlu'ya Ahilik Haftası kutlama komitesi üyeleri ile esnaf kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti. Etkinlikler çerçevesinde komite üyeleri, marangoz esnafının yer aldığı Karabağlar Sanayi Sitesi'nde ve Beydağ Sanayi Sitesi'nde esnaf sanatkarlarla kahvaltılı toplantılar yapıldı. Kahvaltılara ilçelerin belediye başkanları ve kaymakamları da katıldı.

Renkli etkinlikler

Kahvaltılarda esnaf sanatkarlara seslenen İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, ahi felsefesini topluma ve yeni nesle doğru aktarmayı hedeflediklerini kaydetti. Karabağlar ve Beydağ'da faaliyet gösteren esnaf kuruluşlarının da etkinliklere önemli katkılar verdiklerini hatırlatan Mutlu, "Yalın anlamıyla ahi, 'kardeşim' demektir. Ahilik felsefesi sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulmasını öngörür. Kökleri çok eskilere uzanan 'Ahi Evran' geleneği, devlet büyükleri yetiştirmiş, topluma ve devlet yapılanmasına yön vermiştir. Gerçekleştirilen etkinliklerle de, ahilik felsefesinin ve Ahi Evran kurallarının topluma tanıtılmasını hedefliyoruz. Geçmişi ve geleneklerimizi iyi anlamalı, başarısızlıklarımızdan ders çıkarmalıyız. Artık dünya bilime, bilgiye, bilgiyi kullanmaya odaklandığı için üyelerimiz de kendilerini bu doğrultuda geliştirmeli. Devlet de esnaf sanatkara pozitif ayırımcılık uygulamalı. Çünkü işsizliğin çözümü esnaf sanatkardadır" dedi.

Çarşı esnafı gezildi

İlçe yöneticilerinin de görüşlerini aktardıkları kahvaltıların ardından, Karabağlar Şehit Fethi Bey Lisesi ile Beydağ Belediye Şehir Salonu'nda Şed Kuşatma Töreni'ni anlatan ve halka açık sunulan tiyatro gösterileri ilgi ile izlendi. Gösterilerin ardından protokol üyeleri tarafından geçen eğitim yılında sınıflarını birincilikle bitiren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Etkinlikler çerçevesinde Beydağ çarşı esnafı gezildi ve ahilik ilkelerini içeren broşürlerle karanfil dağıtıldı. Dünden bugüne mesleklerin gelişimini simgeleyen esnaf stantlarını ziyaretlerle tamamlanan etkinlikler halka ahi pilavı ve ahi helvası ikramlarıyla sona erdi.