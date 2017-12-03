Ahmet Oktay güven tazeledi

Olağan Genel Kurulu yapıldı, Ahmet Oktay 102 oyla yeniden başkan seçildi.

PETKİM Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kongreye Türkiye genelinden Türk-İş ve Petrol-İş Sendikası’na mensup çok sayıda yönetici katıldı. 200 delegenin oy kullandığı ve tüm oyların geçerli sayıldığı kongre sonucunda Ahmet Oktay 102 oyla yeniden başkan seçilirken, diğer adaylardan Tuncay Ak 93 oy, Onur Okudurlar ise 4 oy alırken bir oy ise başkan yardımcısı Menderes Akdağ’a ise 1 oy çıktı.

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanlığına yeniden seçilen Ahmet Oktay, geçmişin kazanımlarını korumak ve sendikal mücadeleyi daha ileri noktalara taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, kongrede kazananın ya da kaybedeninin olmadığını, hep birlikte Aliağa’daki işçilerin hak mücadelesine destek vereceklerini söyledi.