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02 Aralık 2017 14:13

Aids Gününde kırmızı balon uçurdular

Dünya Aids Günü nedeniyle İzmir’de etkinlik düzenleyen Engelli Genç ve Kadınları Destekleme ve Eğitim Derneği ile Türkiye Aile Planlaması Vakfı üyeleri, Aids’e dikkat çekmek amacıyla kırmızı balonlar uçurdu.

Aids Gününde kırmızı balon uçurdular

02 Aralık 2017 14:13


Engelli Genç ve Kadınları Destekleme ve Eğitim Derneği ile Türkiye Aile Planlaması Vakfı üyeleri Dünya Aids Günü dolayısıyla İzmir’de farkındalık semineri düzenledi. Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür İşletme Kooperatifi Başkanı Tülay Yenici, Aktif Tüm Engelliler Derneği Başkanı Nur Çetiner’in de katıldığı etkinlikte katılımcılara, engelli kadınların yaptığı kokulu sabunlardan kırmızı güller hediye edildi.


Programın açılış konuşmasını yapan Engelli Genç ve Kadınları Destekleme ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yağızcan Yenici konuşmasında Hiv virüsü taşıyan insanlardan, diğer insanlara Aids bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyerek, ortak kullanım alanlarında ve sokaklarda Hiv virüsü taşıyan insanların dışlanmaması gerektiğini vurguladı.


Sağlık Eğitimcisi Abdülsamet Baskak ise Aids’in ilk teşhis edildiği tarihten günümüze var olan grafiklerini, ortalama taşıyıcı sayılarını ve hastalıktan korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Sağlık Eğitimcisi Muammer Dağlı da konuşmasında Aids’i derinlemesine masaya yatırdı. Konuşmaların ardından katılımcılar, Aids’e dikkat çekmek amacıyla kırmızı balonlar uçurdu.




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