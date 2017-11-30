Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 10:54

“Aile Arasında” İzmir’i kahkahaya boğacak

Merakla beklenen iddialı komedi filmi Aile Arasında’nın İzmir galası, 2 Aralık Cumartesi günü saat 16.

“Aile Arasında” İzmir’i kahkahaya boğacak

30 Kasım 2017 10:54

30’ da İzmir Optimum Alışveriş Merkezinde gerçekleşecek. Gala öncesinde oyuncular saat 16.00’da ziyaretçiler ile söyleşide bulunacak.


Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı, Ozan Açıktan’ın yönetmenliğinde çekilen, Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Ünal Yeter ve Arif Erkin gibi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken “Aile Arasında” filmi, izleyenleri kahkahaya boğacak.


Aile Arasında’nın İzmir Galası, İzmir Optimum’da gerçekleştirilecek. Büyük ilgi görmesi beklenen filmin İzmir Galası 2 Aralık Cumartesi günü İzmir Optimum salonlarında saat 16.30’da başlayacak. Filmin oyuncuları saat 16.00’da gösterim öncesi İzmir seyircisi ile buluşarak, sonrasında filmi İzmirli sinemaseverlerle birlikte izleyecek.



Filmin konusu


Filmde Solmaz’ın (Demet Evgar) kızı Zeynep’in (Su Kutlu) Emirhan’dan (Fatih Artman) evlilik teklifi almasıyla fitili ateşlenen olaylar, Solmaz’ın kendisini terk eden kızının babası Neco’nun (Şevket Çoruh) yerine yeni tanıştığı Fikret’i (Engin Günaydın) baba rolünde kız isteme ve düğün merasiminde yanında olmasına ikna etmesiyle başlıyor. Aile arasında yapılacak olan düğün için kurulan toplama aileye dahil olan Leyla (Derya Karadaş) ve Behiye (Ayta Sözeri) ile karmaşaya dönen olayların konu alındığı film, izleyenleri “Aile dediğin nüfus kağıdıyla mı kurulur, kalp bağıyla mı?” sorusunun cevabını kahkahalar attırarak sorgulatacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç