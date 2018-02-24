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24 Şubat 2018 12:57

“Aile için kuralların uygulanmasında çocuklara yetki verin”

Anne ve babaların çocuklarını yetiştirirken, birinci derece rol alması ve aile içindeki kuralların uygulanmasında yetkili olması gerektiği belirtildi.

“Aile için kuralların uygulanmasında çocuklara yetki verin”

24 Şubat 2018 12:57


İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ev sahipliğinde İzmir Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin konuğu olan Klinik Psikolog Emre Konuk, aile terapisi ile travma sonrasındaki çözümler hakkında 550 rehber öğretmene seminer verdi. Konuk, anne ve babaların çocuklarını serbest ve disiplinli yetiştirmek arasında gidip geldiğini vurgulayarak, “Anne ve babalar iki kutup arasında gidip gelirler. Serbest ile disiplinli yetiştirmek. Buna göre tavır almaya çalışırlar. Çok disiplinli olursak çocuk zarar görür. Ancak bizim bu kavramların dışında düşünmemiz gerekir. Bizi pratiğe yöneltmiyor. Aslında biz kurallardan bahsediyoruz. Bu kuralların uygulanması söz konusu olduğunda, anne babanın birinci derece rol alması ve uygulamayı yönetme açısından sorumluluk alması gerekir. Yetki kendilerindedir. Çocuk yetişirken zekaları, karar alma yapıları, duygusal olgunlukları da gelişir” dedi.


Çocuğun aile birliğini koruyacak hem de bağımsız şekilde yetişmesinin önemli olduğunu kaydeden Konuk, şunları söyledi:


“Bu paradoks olarak gözükür ama gelişimin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Ailenin en önemli işlevlerinden bir tanesi çocuğunu bağımsız hale gelecek şekilde yetiştirmesidir. Çocuk sonunda aileden ayrıldığında kendi işlerini götürebilir, para kazanabilir, ailesini kurabilir, mesleğini elde edebilir hale gelmelidir. Eşit ilişki aileden ayrıldıktan sonra mümkündür. Saygı hürmet korunur”.



"Oyun çocuğu büyütür"


Çocuğun içgüdüleriyle doğduğunu, oyun oynayarak büyüdüğünü aktaran Konuk, anne - baba olmanın çocuğun o andaki isteklerini erteleyip birşeyler öğretmeyi kapsadığını ifade etti. Konuk, “Çocuk büyürken elinden geldiği şey oyun oynamaktır. Okul sistemi doğaya aykırıdır. Çocuğun motivasyonunu artırarak okula yöneltmek gerekir. 10 yaşında bir çocuğun 20 yaşında üniversiteye gitmek için çalışması hayaldir. Çocuğu motive etmek için ödül kısa zamanda olmalı. Ödül ertelendiğinde kızgınlığa sebep olur ve büyükler etrafındaki sorunlarını nasıl aşıyorsa çocuklar da onu öğreniyor” diye konuştu.



"Çocuğumu iyi et ama"


Aile yapısının kültürden kültüre farklılık gösterdiğine dikkat çeken Konuk, aile terapisinde velilerin ‘çocuğu iyi et ama bana dokunma’ şeklinde yaklaştığını ancak parçaların bütünle birlikte anlamlı olduğunu vurguladı.




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