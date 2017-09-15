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15 Eylül 2017 12:03

Aileleri ve çocukları okul alışverişi telaşı sardı

18 Eylül’de başlayacak olan 2017-2018 eğitim öğretim yılı için vatandaşları okul alışverişi telaşı sararken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı alışverişin en yoğun olduğu noktalardan oldu.

Aileleri ve çocukları okul alışverişi telaşı sardı

15 Eylül 2017 12:03


Okulların başlamasına sayılı günler kala çarşılarda okul alışverişi hareketliliği başladı. Uzun yaz tatilinin ardından ebeveynler, 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi, çocuklarını yanlarına alarak çarşı pazar gezmeye başladı. Kimisi ilk kez okula başlayacak çocuğu için çanta seçerken, kimisi de kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçları için pazara çıktı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı alışverişin en yoğun olduğu noktalardan oldu. Herkes bütçesine göre, çocukların giyim ihtiyaçları ile eğitim araç gereçlerini temin etmeye çalıştı.



Aileler çocuklarıyla Kemeraltı’nda


Şengül Yağar da anasınıfına başlayacak olan kızı için alışverişe çıktı. Kızı Bade Yağar’ın (5) okula başlamasının heyecanını yaşadıklarını belirten Şengül Yağar, “Anasınıfı için çanta bakıyoruz, alışveriş yapıyoruz. Fiyatlar bütçemize pek uygun değil. Daha bir şey almadık, bakıyoruz” dedi.


Her sene okul öncesi aynı alışverişi yaptıklarını belirten diğer ebeveynler de bütçelerine uygun ürünleri tercih etti.



“Hareketlilik başladı”


35 yıldır Kemeraltı’nda esnaflık yapan Servet Bala ise eğitim öğretim yılı öncesi hareketliliğin başladığına dikkat çekerek, “Her seneki gibi bir hareketlilik var ama milletin alım gücü yok. Bu baya göze çarpıyor. Fiyatlarda farklılık olmadığı halde alımda düşüş var. Allah herkesin yardımcısı olsun” diye konuştu.




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