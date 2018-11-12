Ak kadınlardan Torbalı çıkarması

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ve beraberindekiler, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'i ziyaret etti.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ile AK Parti Torbalı İlçe Kadın Kolları Başkanı İlknur Demirtaş ve beraberindekileri makamında ağırladı. AK Parti il ve ilçe teşkilatında görev yapan bir grup kadınında hazır bulunduğu ziyarette Başkan Görmez, kadınlara Torbalı Belediyesi'nin 300 dolayındaki projesinin yer aldığı kataloğu hediye etti.

Kadın kollarının AK Parti'nin en çalışkan, en vefalı gücünü oluşturduğunu vurgulayan Başkan Görmez, ak kadınların desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade etti. Görmez, "Çalışkanlıkları, azimleri, vatan ve millet sevgisinde sınır tanımamalarıyla öne çıkan teşkilatımızın değerli bayanları her türlü takdiri hak ediyor. Onların desteğinin bizimle olduğunu bilmek yolumuzda daha emin adımlarla yürümemizi sağlıyor" dedi.

Torbalı Belediyesi'nin proje ve çalışmalarında kadınlara özel bir önem verdiğini de ifade eden Başkan Görmez, "Kadınlarımız her şeyin en iyisine layık. Bizler de belediye hizmetlerimiz konusunda bayanlarımıza hitap etmeye özen gösteriyoruz. Kültür, sanat ve spor alanında kadınlarımızın yararlanacakları kurslarımız var. Resim, tenis, fitness dallarında bayanlarımız için kurslar açtık. Torbalı'da yüzlerce bayan bu kurslarımızda kişisel gelişimini gerçekleştiriyor. Altı ayrı mahallemizde inşa ettiğimiz ve kimisini hizmete açtığımız TOSEM'lerimizde de bayanlarımıza dönük aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Çocuk parklarını, yürüyüş yollarını en çok kullanan, projelerimizi sahiplenen yine bayanlardır" şeklinde konuştu.