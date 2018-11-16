AK Parti Aliağa İlçe Başkanından dışarıdan aday getirileceği iddialarına yanıt

AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, ilçe dışından aday gösterileceği konusuna değinerek, "Bunlar şehir efsanesi olabilir; ancak teşkilatımız bize kimi gönderirse onu biz sahipleriniz. Hiçbir arkadaşımıza da ihanet etmeyiz" dedi.

AK Parti Aliağa İlçe Yönetimi, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıya, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, ilçe yönetimi ve Aliağa Belediye Başkanlığı'na aday adayı 8 isim katıldı.

AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, yerel seçimler üzerine yaptığı açıklamada, 2009 yılında kaybedilen Aliağa Belediye Başkanlığı seçimlerini tekrar kazanmak istedikleri belirtti.

Sayın, çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Amacımız ve bütün hedeflerimiz; Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2023 hedefine yürüyebilmek için makul, mantıklı, her seviyede planlarımızı uygulamak; bu planlardan biri olarak da Aliağa'yı ak belediyecilik ile tanıştırmaktır. 2009'da bıraktığımız belediyeyi tekrar geri almak istiyoruz. Buna uygun plan ve çalışmalarımız var. Arkadaşlarımız kendi aralarında hazırlıkları çalışmalarını yürütüyor. Sadece belediye başkan adayının belirlenmesini bekliyoruz. Daha önce belirttiğimiz gibi bütün adaylarımıza yönetim kurulu üyeleri olarak aynı mesafede, aynı uzaklıktayız. Genel merkezimiz belediye başkanı olarak kimi gösterirse, teşkilatımız olarak onun arkasında sonuna kadar mücadele edeceğiz. İl başkanlığının ve genel başkanlığının talimatı ile seçimleri yürüteceğiz. Asla yönetim kurulu ve teşkilatımızda hiçbir arkadaşımız partinin talimatı dışında herhangi bir davranış sergilemeyecek. Bunu da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Teşkilatımız bize kimi gönderirse onu biz sahipleriniz"

Bazı yerel basın organlarında okuduğu kadarıyla dışarıdan aday gösterileceği konusuna değinen Kazım Sayın, bu konuda kendilerine iletilen bir şey olmadığını vurguladı. Başkan Sayın, "Bunlar şehir efsanesi olabilir; ancak teşkilatımız bize kimi gönderirse onu biz sahipleriniz. Hiçbir arkadaşımıza da ihanet etmeyiz. Öyle bir mühim yapımız yok. Burada bütün yönetim kurulu üye arkadaşlarım adına söz veriyorum. Genel merkezimizin gösterdiği adayın arkasından çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşkilatçılık bunu gerektirir" diye konuştu.

İlçe başkanının konuşmasından sonra AK Parti'den aday adayı isimler, aday olma nedenlerini ve planladıkları projeleri basın ile paylaştı. Toplantı, birlikte fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.