AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım

Genel Merkez AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ataması yapılan Yıldırım, göreve başladı.

Yıldırım, yaptığı açıklamada herkesi kucaklayacaklarını vurguladı.Türkiye’nin önemli bir dönüm noktasında olduğuna dikkati çeken Yıldırım, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin son derece önemli olduğuna işaret etti.Yıldırım, "Takım ruhuyla sahaya çıkarak gönülleri kazanmaya, AK Partiyi daha da güçlendirmeye çalışacağız. Bunun için de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ’çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız.’ Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda tüm teşkilat mensuplarımızla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

“Kadınlar siyasette itibar görmeye başladı”

AK Parti ile birlikte kadınların siyasette itibar görmeye başladığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"AK Parti ile birlikte geniş bir tabana yayılan siyaset geniş halk kitleleri tarafından benimsendi. Siyasetin itibarı AK Parti ile birlikte yükseldi. Büyüyen Türkiye’nin önündeki hedeflerin yakalanması için kadınlara önemli görevler düştüğünün farkındayız. Ne mutlu bize ki siyasette kadına hak ettiği değeri veren ’siyasette kadınlara daha fazla yer verilmeli’ talimatını ileten ’Kadın Kolları önemli bir gücümüz’ diyen bir genel başkana sahibiz.

Bu aşamadan sonra Kadın Kolları yönetimimizi oluşturmak için kolları sıvadık. En kısa zamanda yönetimimizi oluşturup sahaya inerek Partimizin yaptığı ve yapacağı hizmetleri en iyi şekilde vatandaşlarımıza anlatmaya çalışacağız. Kuracağımız ekibimle birlikte gece gündüz demeden bize verilen bu görevi en iyi şekilde yapacağız. Bütün müslüman ülkelerin umudu olduğu kadar dünyanın her köşesinde nerede bir mazlum varsa onların da umudu olan Cumhurbaşkanımızın izinde 2023 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız."

“Devraldığımız bayrağı daha yukarılara taşıyacağız”

Kadınların tarih boyunca sorumluluk almaktan geri durmadığını, İstiklal Savaşında olduğu gibi FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında da hep ön saflarda yer aldığını hatırlatan Yıldırım, "2001 yılında kurucu Aliağa İlçe Gençlik Kolları Siyasi Hukuktan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı olarak ilk kez AK Parti’de başladığım siyaset hayatımda partimizin Aliağa İlçe Başkanlığı ana kademe yönetim kurulu üyeliği ve İlçe Genel Sekreterliği görevleri ile her kademesinde teşkilatımızın emrinde oldum. Kurulduğu günden bu güne bize Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu kutlu davaya gönül vermiş milyonlarla bir ve beraber olmayı nasip eden Allah’a hamd ediyorum. Bu şerefli görevi layıkıyla yaparak devraldığımız bayrağı daha yukarılara taşımak için yorulmak nedir bilmeden var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

Evli olan Şule Akman Yıldırım, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.