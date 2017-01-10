AK Parti gazetecileri unutmadı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle AK Parti Urla İlçe Teşkilatı basın mensuplarını ile kahvaltıda bir araya getirdi.

AK Parti Urla İlçe Başkanı Ahmet Olgun Bilici ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şeyma Güleç, Barkım Bengi ve Emin Keskinbıçak basın mensupları ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Gazeteciler Burcu Koçnard, Mustafa Özbesler, Nida Şahin, Göksel Kayseri ve Çiğdem Adalı’nın katılım sağladığı organizasyonda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

AK Parti Urla ilçe Başkanı Ahmet Olgun Bilici “Parti ayrımı yapmadan, basın mensuplarının da desteği ile ülkemiz için el birliği ile çalışmalıyız. Basın mensupları hepimizin ortak sesidir. Sizler gazetecilik mesleğini gönülden yapıyorsunuz. Hepimizin amacı Urla’yı daha iyi konumda görmek ve bu amaçla çalışmak. Bu sebeple sadece bu özel günde değil zaman zaman yine bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmak isteriz" dedi.