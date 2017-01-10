Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 15:09

AK Parti gazetecileri unutmadı

AK Parti gazetecileri unutmadı

10 Ocak 2017 15:09

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle AK Parti Urla İlçe Teşkilatı basın mensuplarını ile kahvaltıda bir araya getirdi.
AK Parti Urla İlçe Başkanı Ahmet Olgun Bilici ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şeyma Güleç, Barkım Bengi ve Emin Keskinbıçak basın mensupları ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Gazeteciler Burcu Koçnard, Mustafa Özbesler, Nida Şahin, Göksel Kayseri ve Çiğdem Adalı’nın katılım sağladığı organizasyonda birlik ve beraberlik mesajı verildi.
AK Parti Urla ilçe Başkanı Ahmet Olgun Bilici “Parti ayrımı yapmadan, basın mensuplarının da desteği ile ülkemiz için el birliği ile çalışmalıyız. Basın mensupları hepimizin ortak sesidir. Sizler gazetecilik mesleğini gönülden yapıyorsunuz. Hepimizin amacı Urla’yı daha iyi konumda görmek ve bu amaçla çalışmak. Bu sebeple sadece bu özel günde değil zaman zaman yine bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmak isteriz" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç