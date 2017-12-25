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25 Aralık 2017 22:08

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir’de polisler ve taksicilerle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir’in Bayraklı ilçesinde polisler ve taksicilerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir’de polisler ve taksicilerle bir araya geldi

25 Aralık 2017 22:08


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, akşam saatlerinde Çaymahallesi’nde bulunan Şehit Ali Gülhan Polis Merkezine ziyarette bulundu. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürü Volkan Kaya ile görüşen Dağ, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Polis merkezinde görevli polislerle de sohbet eden Dağ, uyuşturucu ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Polislerin yeni alınacak bekçilerle daha etkin şekilde uyuşturucu ile mücadele edebileceğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Bayraklı ilçesine alınması planlanan bekçilerin 1 ay içerisinde görevlerine başlayacaklarını söyledi. Polis merkezinin ardından çevrede bulunan kahvehaneleri gezen Dağ, vatandaşlarla da sohbet etti.


Dağ’ın Çaymahallesi’ndeki son durağı ise taksiciler oldu. Taksiciler, İzmir’de yapımı devam eden tramvay hattı çalışmaları nedeniyle Alsancak’a gidip dönmelerinin yaklaşık 45 dakikayı bulduğunu, yolların çok kötü olduğunu ve mazot fiyatlarının da çok yüksek olduğunu belirtti.




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