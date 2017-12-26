AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaşlılarla buluştu

Karabağlar’da imar sorunu olabilir. Ama imar sorunu olmayan başka yerlerde olan sorunlar bizde yok. O büyük binalarda tek başına yaşayan, komşusu olmayan, yan komşusu olmayan sorunlar bizlerde olmayabilir, olmamalı” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Karabağlar Kaymakamlığı ‘Yorgun Çınarlara Vefa Borcu’ projesi kapsamında yaşlılarla bir araya geldi. Bir restoranda gerçekleşen buluşmaya Dağ’ın yanı sıra Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nazmi Yılmaz, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Kazım Erten ve yaşlılar katıldı.

“İmar sadece binaların yenilenmesi değil”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Rabbimize ne kadar şükür duysak azdır. Böyle bir vatanda, böyle bir ülkede, Müslüman bir camiada bizi dünyaya getirdiği için her saniye hamd etsek gerçekten azdır. Kendisi kitabında bize talimat veriyor; ‘O büyükleriniz sizin yanınızda yaşlandığında onlara ‘öf’ bile demeyin.’ Bırakın yan gözle bakmayı, kızmayı ‘öf’ bile demeyin diyor. Çünkü bir gün siz de yaşlanacaksınız. Bu talimatı biz kendi hayatımızda tatbik etmeliyiz. Siyasetçi, yönetici olarak bunu sadece kendi ailemize değil, ülkemizin tamamında bunu imar ve inşa etmemiz lazım. İmar sadece binaların yenilenmesi ile olmuyor. Karabağlar’da imar sorunu olabilir. Ama imar sorunu olmayan başka yerlerde olan sorunlar bizde yok. O büyük binalarda tek başına yaşayan, komşusu olmayan, yan komşusu olmayan sorunlar bizlerde olmayabilir, olmamalı” diye konuştu.

Sosyal devlet ilkesine vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, “Anayasamızda en temel ilkelerden biri sosyal devlet; 2002’den bu yana çok önemli hizmetler yaptık. Yollar, hastaneler, eğitim kurumları. Eksikliklerimiz de olabilir yapamadığımız, yapmak istediğimiz ama elimizde imkan az olunca az gerçekleştirdiğimiz ya da niyet olarak iyi niyetle yola çıkıp gerçekleştirmediğimiz işler olabilir. Ama 15 yılda ülkemizin 15 yılda kat ettiği yolu sizler iyi bilecek yaşlardasınız. Bunların en başında sosyal devlet ilkesi geliyor, sosyal olarak kendi vatandaşına bakma hüviyeti kazandırmış olmak geliyor” şeklinde konuştu.

“Paraları peşkeş için değil vatandaş için aktarıyoruz”

15 yıl önce sosyal güvencenin yüzde 55’i geçmediğini bugün ise bu oranın yüzde 98 olduğunu dile getiren Hamza Dağ, “O zamanlar avukattım, hasta olduğumda gidebilecek doktor yoktu paramla tedavi olurdum. Bu parayı nereden buluyorsunuz. ‘Her sene hazineden bilmem kaç TL Sosyal Güvenlik Kurumuna para aktarıyorsunuz’ diyorlar. Evet aktarıyoruz ama birilerine peşkeş için değil, vatandaş için aktarıyoruz. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. İşte vatandaşına sahip çıkan sosyal devlet böyle olur ve bu şekilde olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Kömür makarna dağıtımı

İnsanlara kömür, makarna gibi ihtiyaçların dağıtılmasının eleştirilere neden olmasına tepki gösteren Dağ, “Karabağlar ilçesinde bir senede 12 bin 500 vatandaşıma kömür dağıtılmış. Bu insanlara kömür ve makarnayı, Kaymakam ya da dernek vasıtasıyla dağıtıyoruz. İnsanların gönlüne girebiliyorsak bizim için yeterli. Tabi ki siyaset yapıyoruz oy almak tabi ki hepimizin hedefi ama önceliğimiz kalplere girmek. Bugüne kadar böyle oldu ve bundan sonra da böyle olacak. Siyasetin amacı o zaten, açıkçası böyle olmadıkça siyasetçi olmanın, bu mevki makamlarda bulunmanın hiçbir anlamı yok” dedi.

Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç proje ile huzur evlerinde kalmak istemeyen, sosyal güvenceleri olmayan, 60 yaşını aşmış yaşlıların mutluluğunu amaçladıklarını ifade etti.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Kazım Erten de sosyal devlet ilkesinin gerektirdiği hassasiyet ile her yaş grubunun özellikle yaşlıların hayatını nitelikli hala getirme amacında olduklarını ve bunları yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.