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31 Aralık 2016 12:56

AK Parti İl Başkanından 2017’de ’yatırım’ mesajı

AK Parti İl Başkanından 2017’de ’yatırım’ mesajı

31 Aralık 2016 12:56

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, yeni yıl mesajında, "2017 yatırım ve hizmetin yılı olacak. İlklerin kenti, ülkemizin geleceğinin güvencesi İzmir bu yatırımlardan payını almayı sürdürecek. Bugün, vekilinin Başbakanlık makamında olması gibi bir şansa sahip İzmir halkı hiç şüphe duymasın ki her zerresi ile hizmetin adresi olacak" dedi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, 2017 yılında İzmir’e yatırımların devam edeceğini söyledi. 2017’nin sanayicisi, esnafı, işçisi, çiftçisi ile büyümenin tarihini yazacak bir yıl olacağını belirten Delican, 2017’de de, terörün karşısında, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Hainin ve katilin hesabını keseceğimiz, halka hizmeti ve yatırımları hızlandıracağımız bir yıl olacak. 2017 yılında da bu birlik ve beraberliği koruyarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörün karşısında olmaya, hangi elle ve güçle yaratılmış olursa olsun; FETÖ’sü, DEAŞ’ı, DHKP-C’si hiç fark etmez insanlığın ve ülkemiz üzerinden ellerini çekene kadar durmayacağız" dedi.
Delican, şöyle devam etti:
"İlklerin kenti, ülkemizin geleceğinin güvencesi İzmir bu yatırımlardan payını almayı sürdürecek. Bugün, vekilinin Başbakanlık makamında olması gibi bir şansa sahip İzmir halkı hiç şüphe duymasın ki her zerresi ile hizmetin adresi olacak. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız ve Genel Başkanımız sayın Binali Yıldırım ve devletin zirvesinin İzmir’e kısa bir süre önce yaptığı yatırım çıkarması, artarak devam edecek. Halkımız, iktidarın gücünü yanında ve arkasında çok daha fazla hissedecek. İzmir, önümüzdeki yıl da bırakın engel olmayı, hizmet üreten, yatırım düşünen herkim olursa olsun, kapıları sonuna kadar açan yaklaşımımıza yine tanıklık edecek. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Yeter ki hangi görüşten olursak olalım, ‘önce vatan’ diyelim. Karanlığın bertaraf edilmesi, güzel ve aydınlık bir gelecek için, huzur dolu bir coğrafyada yaşama hedefimizden vazgeçmeyelim. Yeter ki kendi gücünün farkında olan ve bu güce uzanacak, birlik ve beraberliğimize uzanacak elleri tersine çevirmek kararlılığımızı koruyalım. Diliyorum ki; karşıladığımız bu yeni yıl; hepimize, şehrimize ve ülkemize selametle birlikte iyilik ve güzellikler getirir."



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