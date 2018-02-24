AK Parti İzmir Başkanı Şengül teşkilatları yeniliyor

Teşkilat çalışmalarına yönelik açıklama yapan Şengül, “AK Parti’nin 6’ncı olağan kongre süreci birçok ilde yürütülüyor. En son atama İzmir’e oldu. İlçe kongrelerinde delege seçimleri yapıldı fakat kongreler beklemeye alınmıştı. Atamayla birlikte ilçe başkanlarımızla değerlendirme yaptık. Milletvekili arkadaşlarla görüştük. Bundan sonraki süreçte hangi ilçe başkanlarıyla yolumuza devam edeceğiz. Bunların kararını verdik” dedi.

11 ilçeyle devam edilecek

Devam edilecek ilçelerin sayısını söyleyen Şengül, “11 ilçeyle devam ediyoruz. Kongre takvimi 3 Mart’ta başlıyor. Diğer ilçelerle ilgili değerlendirme yapılacak. Görüşmeler olacak. 5 koordinatör arkadaşımız gelecek. 19 ilçede 2 günde önümüzdeki hafta Perşembe ve Cuma günü geniş çaplı mülakat yapılıp son değerlendirmeler yapıldıktan sonra ilçe başkanlarımızı belirleyeceğiz. Eski milletvekillerinin görüşü alınacak. İlçe koordinatörlerimiz var. Onlara başvuracağız. Mevcut ilçe başkanımızın, eski ilçe başkanımızın, belediye meclis üyeleri, gençlik, kadın kolları temsilcileri, sivil toplum örgütleri. İlçede bulunan tüm faktörleri baz alacağız. Belli isimleri belirleyeceğiz. Sonrasında bildireceği. Genel merkezle son görüşmenin ardından belli olacak. 19 ilçede hepsi değişecek diye bir şey yok. Büyük bir çoğunluğu değişecek ama içlerinde 3-4 tane kalabilir. Bazı ilçe başkanlarımızla kongreye gidilecek orada devri teslim olacak. Bazılarında bizim ilde olduğu gibi yapılacak” diye konuştu.

İşte o ilçeler

İl Teşkilatı’nın verdiği bilgiye göre; Bergama, Kınık, Beydağ, Kiraz, Bayındır, Seferihisar, Karabağlar, Menderes, Torbalı, Kemalpaşa ve Bayraklı ile yola devam edilme kararı alındı.

Yüzde 70 yenilenme

Tüm siyasi partilerin 2019 seçimlerine hazırlandığını ifade eden Şengül, “Teşkilatlarımız bu sürece önem arz ediyor. 2002’den bugüne kadar gelip görev yapmış, daha sonra görevden alınmış, bir şekilde dışarıda kalmış herkesle bir şekilde görüşme yapacağız. Yeni kadrolarımızı oluşturacağız. AK Parti her kongre dönemlerinde yüzde 70 yenilenme yaşar. Siyasetin okulu yok. Okul parti teşkilatlarıdır. Gelecekte bizlerin yerini alacak başkan adaylarını yetiştirmek için ilçelere talimat verdim. 25-35 yaş arası genç, siyasete girmemiş olabilir, vizyon sahibi kardeşlerimizi teşkilatlarımıza kazandırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Hedef ilçe başkanlarını bayan yapmak

İlçe başkanları seçerken dikkat edeceği hususların altını çizen Şengül, “İlçe başkanları seçerken hedefim olabildiğinde bayan yapabilmektir. Kaç tane olur bilmiyorum. Tüm İzmir’e duyuruyorum. Siyasete girmek isteyen genç kardeşlerimiz, bayan kardeşlerimiz, internet ortamından, CV, birebir başvurabilir. Maalesef siyaset kendi içinde kurulduğu anda bir kısır döngüye girip, belli insanlar belki farkında olmadan kendi kişisel ikballerini korumak istiyor” dedi.

Aydın Şengül, egosu yüksek olan, gurur yapan kişilerin de partide yer bulmayacağını sözlerine ekledi.

Şengül, “Önümüzdeki süreçte il yönetiminde, görevi bıraktığımda il başkanlığını yapacak 10 arkadaşımızın olmasını istiyorum. Önceliğimiz kongre sürecini tamamlamak. 3 Mart’ta başlayıp 15 Nisan’da bitirmeyi düşünüyoruz. Nisan sonuna kadar il kongremizi yapıp seçim haline geleceğiz. İkinci hedefimiz İzmir’e dair gündemimizi belirlemektir. İzmir’i zaten yakından tanıyoruz. İzmir’in hassasiyetlerini çok iyi biliyoruz. İzmir ile geçmişte frekans sorunumuz olabilir. Aynı frekansa gelmeye çalışacağız. Teşkilatıma verdiğim talimat, insanlardan oy istemek için seçim çalışması yapmayacağız. İnsanların kalplerini kazanmak için çalışacağız. Gerisi gelir zaten” diye konuştu.

“İnsanların duymak istedikleri şeyleri asla söylemeyeceğim” diyen Şengül, “İçimden gelen neyse onu söyleyeceğim. Kimseyi aldatmayacağım, umut da vermeyeceğim. Teşkilatlarımızda emeği olan kişilerle yolumuza devam edeceğiz. İzmir’in çok sorunu var. Siyaseten uzakta gibi görünsek de uzaktan İzmir’i hep takip ettik” dedi.

Önce teşkilatları sonra İzmir’i değiştireceğiz

Mevcut görevdeki isimlerin seçimlerde aday olabileceğini söyleyen Şengül, “Aday olma noktasında engeller yok. İlçe başkanlarımız da seçimlerde belediye başkanı olmak için istifa edebilir. Genel merkezden alınmış bir kararımız yok. Önce teşkilatları değiştireceğiz, sonra İzmir’i değiştireceğiz” diye konuştu.

Şengül, İzmir’de iktidar olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülecek muhalefete ilişkin de şunları söyledi:

“Bundan sonra muhalefetteki tavrımızı yerelde iktidardaki parti belirleyecek. Alışılmış mesaj verme kaygısı, olmamış şeyleri olmuş gibi gösterme, basit siyasi anlayışlarla siyaset yapmayacağız. Sertlik ve normallik onlara bağlı. Onlarla belli görüşmelerimiz olacak. Üslubumuz biraz daha farklı olacak. Söyleyeceklerimizin altı dolu olacak. Kentin varsa sorunu çözmek için uğraşacağız. Sayın Kocaoğlu ile aramızda saygı sevgide sorun yok. Aradı teşekkür etti. Ziyarete geleceğini söyledi. Bakalım. Bekliyoruz. O ziyaretten sonra belli olacak. İktidar partisi olarak bizden beklentisi vardır. Dosyalarla geleceğini umuyorum. Bir, iki ay sadece gözlemleyeceğim. Sadece biriktiriyorum. Kongreden sonra bismillah deyip sahaya ineceğiz.”

“İzmir’de en son seçimden daha iyiyiz”

İyi Parti özelinde açıklama yapan Şengül, İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar için, “Yıldırım Bey’in kendisini yakından tanıyoruz. Kısa bir süre de olsa beraber çalışma imkanımız oldu. Kendilerine başarılar diliyorum. Hangi ilçede ne kadar öndeler bilmiyorum. Kendi tabanlarını motive etmek için bu tür açıklamalar yapıyor olabilir. Biz gerçekçi olmayan, elimizde olmayan verileri sunmayacağız. Şu an İzmir’de bir çalışma yapıyoruz. En son seçimden daha iyi durumdayız. Belediyelerimizle ilgili araştırmalar yapıyoruz” dedi.