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31 Mayıs 2018 15:51

AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2023 TL bağış

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destekte bulunmak için 2023 TL bağışta bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2023 TL bağış

31 Mayıs 2018 15:51


Türkiye 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere kilitlenirken, AK Parti İzmir Teşkilatı da 30 ilçede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destekte bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Bayraklı Sevgi Yolu Ziraat Bankası Şubesi’ne giderek sembolik olarak 2023 TL bağış yaptı. Şengül, “Daha önce çıkan yasa gereği cumhurbaşkanı adayları kampanyalarını yapılan bağışlarla yürütüyorlar. Cumhurbaşkanımız, bizim hem genel başkanımız, hem de cumhurbaşkanı adayı olduğumuzdan dolayı biz de teşkilatlarımız olarak Cumhurbaşkanımıza bir bağış kampanyası başlattık. Burada yatan miktar önemli değil. Bağışta bulunacak gönüllü kişiler önemli. Ben de il başkanı olarak Cumhurbaşkanımızın bağış hesabına 2023 lira yatırdım. 2023 hedeflerine yürüme yolunda, bizi 2023 hedeflerine ulaştıracak Cumhurbaşkanımıza bir mesaj vermek amacıyla bu rakamı yatırdık. İnşallah 2023 yılına kadar Cumhurbaşkanımızı başta görürüz ve belirlediğimiz hedeflere ulaşırız. Teşkilat olarak belirli miktarda para toplama hedefimiz yok. Herkes gönlünden ne kopuyorsa veriyor. Önemli olan teşvik ve katılımdır" dedi.




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