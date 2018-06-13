AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ile birlikte Salı Pazarı’nı gezen Özalan burada pazarcı esnafı ile sohbet edip vatandaşları selamladı.

Eski milli futbolcu Tire gezisinin ardından Ateş Gurubun sahibi İşadamı Ali Ateş ve eşi Aylin ateşin her yıl geleneksel hale getirdiği yaklaşık 300 personelin katıldığı iftar programının onur konuğu oldu. İftara Ak Parti Tire İlçe Başkanı Selman İçelli, Tire eski Belediye Başkanı Mehmet Sıtkı İçelli ve ilçe yöneticileri katıldı. İftar öncesi masaları dolaşan Alpay Özalan şirket çalışanları ile tek tek tokalaştı. İftarını burada açan Özalan, daha sonra şirket personelleri ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

İftar programının ardından İHA mikrofonlarına konuşan Alpay Özalan, “Biz zaten hep AK Parti davasının bir insanı olmuştuk. AK Parti kurulduğu günden bu yana biz hep Cumhurbaşkanımızın yanında olup onun davasının bir neferi olduk. Şimdi spor hayatımızı noktaladıktan sonra resmi bir şekilde ön planda olmak için kendisinden izin istedik, sağ olsun kendisi bize güzel bir görev verdi. Futbol yaşantımızda özellikle Milli Takım’da göstermiş olduğumuz başarıları şimdi AK Parti bayrağı altında tekrar aynı mücadeleyi vererek göstermek istiyorum. Önümüzde tarihi bir seçim var. Çalışmalarımız güzel gidiyor. İzmir’e güzel çalışmalar yapıyoruz. İzmirlilerin beni yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Güçlü bir hükümetle Cumhurbaşkanımızı, güçlü bir Meclisle AK Parti’yi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah 25 Haziran’da sevenlerimizin karşısına çıkarak hizmete devam edeceğiz.” dedi.

Özalan, Tire şiş köfteyi ve Tire yemeklerini çok sevdiğini, sık sık Tire’ye bu lezzetleri tatmaya geldiğini söyleyerek “Ben bugün Tire’de çok sıcak kanlı karşılandım, eminim Tireliler bizi yalnız bırakmayacak. Bayramdan sonra Tire’ye artık daha sık gelerek Tire’nin eşsiz lezzetlerini tatmaya devam edeceğim.” diye konuştu.