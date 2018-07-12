AK Parti İzmir Teşkilatı’nda Binali Yıldırım sevinci

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "İzmir, Binali Yıldırım ile ilkleri yaşamaya devam ediyor" dedi.

TBMM Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 584 milletvekili katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oy, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 135 oy, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 63 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 40 oy, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 5 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

Buna göre, Binali Yıldırım, üçüncü tur oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301’in üzerinde oy alarak, 28. TBMM Başkanı seçildi.

AK Parti İzmir Teşkilatında sevinç var

Eski Başbakan Yıldırım’ın meclis başkanlığına seçilmesi AK Parti İzmir Teşkilatını da sevince boğdu. Tecrübesi ve bilgisiyle Yıldırım’ın yeni görevinde de çok başarılı olacağını söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, “İzmir adına çok sevindirici bir durum. Binali Yıldırım yıllarca hem başbakan olarak hem de bakan olarak ülkemize önemli hizmetlerde bulundu. Yasama ve yürütmeyi çok iyi bilmesi ve tecrübesiyle bu geçiş döneminde böyle bir rol alması oldukça önemli. Yıldırım’ın yeni görevinde de oldukça önemli işlere imza atacağına güvenimiz tam. İzmir olarak Binali Yıldırım ile ilkleri yaşamaya devam ediyoruz. Önce ülkemize sonra İzmir’imize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti İzmir Teşkilatı’na mensup diğer kişiler de, sosyal medya hesaplarından Binali Yıldırım’ın meclis başkanı olmasını kutlayarak, hayırlı olmasını temelli etti.