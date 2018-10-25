AK Parti İzmir'de 4 ilçe başkanı belli oldu

Urla'da Murat Nart, Selçuk'ta Halil Düztaş, Menemen'de Muzaffer Yüksel ve Narlıdere'de ise Kadir Bekar yeni ilçe başkanı olarak görevlendirildi.

Bugün Ankara'ya giderek, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve Ege Bölge Başkanı Murat Baybatur ile de görüşen AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, atamalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Uzun süredir 31 Mart'taki yerel seçime hazırlık aşamasıyla ilgili olarak ilçelerimizi gözden geçiriyoruz. Yerel seçim öncesinde aday olmayı düşünen ilçe başkanlarımızın yönetimlerini revize edip, yerel seçime hazırlanıyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde 7-8 ilçemizde daha revizyon düşünülüyor. Atamaların partimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.