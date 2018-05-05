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05 Mayıs 2018 12:59

AK Parti İzmir’de temayül yoklaması başladı

24 Haziran 2018’de yapılacak seçimler öncesinde AK Parti İzmir’de de milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklaması başladı.

AK Parti İzmir’de temayül yoklaması başladı

05 Mayıs 2018 12:59


Halkapınar Spor Salonunda saat 10:00’da başlayan temayül yoklaması saat 16:00’ya kadar sürecek. Oyların kullanımı sonucu çıkacak olan sonuçlar AK Parti Genel Merkezine gönderilecek ve İzmir’in milletvekili adaylarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.



200’e yakın müracaat


Temayül yoklamasına ilişkin bilgi veren AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, 200’e yakın milletvekili aday adayı müracaatı olduğunu ifade ederek, “Aday belirleme sürecinde ilk aşama olan temayül yoklamamızı yapıyoruz. Burada teşkilatlarımızda görev almış tüm mensupları önümüzdeki dönemde kimi milletvekili adayı olarak görmek istiyorlar, ek tek görüşlerini alıyoruz ve seçimlerini yapıyorlar. Tamamen objektif, kendi vicdanlarıyla, net bir şekilde karar veriyorlar. Bu bizim için çok önemli, teşkilatlarımızın yaklaşımı çok önemli. Temayül yoklamamız bittikten sonra alt komisyonlarımız genel merkezde olacak. Onlar aday adaylarını gözden geçirdikten sonra üst komisyonda nihai sonuç verilecek. Biz bütün kararları ortak akılla alan bir partiyiz. İstişareye önem veren bir partiyiz. Bu da onun göstergesi, herkes hoşgörü içerisinde demokratik şekilde oyunu kullanıyor. Bu teşkilatlarımızı da motive ederek heyecanlandırdı. Bu heyecanımızı da hiç azaltmadan 24 Haziran’a kadar inşallah devam ettireceğiz. İlimiz için hayırlı olsun” dedi.


Oy kullanmaya gelen partililer spor salonu önünde büyük bir yoğunluk oluştururken, temayül yoklamasında ilçe teşkilatıyla birlikte oy kullanmaya gelen Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da sonucun hayırlı olmasını diledi.




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