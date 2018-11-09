AK Parti İzmir'den 10 Kasım'a özel anma klibi

Sosyal medyada tıklanma rekorları kıran videolarına bir yenisi daha ekleyen AK Parti İzmir, 10 Kasım Atatük'ün ölüm yıl dönümüne özel duygu yüklü anma klibi hazırladı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı hazırladığı tanıtım videolarıyla sosyal medyada tıklanma rekorları kırarken, bir tanıtım filmine daha imza attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıldönümü olan 10 Kasım için hazırlanan filmde, 15 Temmuz darbe girişimine de dikkat çekildi. AK Parti'nin sosyal medya hesabından da 'Atatürk hepimizin' etiketi (hanstag) ile paylaşılan anma filmi İzmir'in Alsancak, Konak, Bayraklı, Kadifekale, Asansör bölgelerinde çekildi. Filmde İzmir'in dört bir yanı Atatürk resmi ve Türk bayrağı ile kaplanırken, Atatürk'ün silüeti de denize yansıtıldı. İzmirli vatandaşların bulunduğu anma klibinde AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de yer alıyor. Başkan Şengül, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki kabrine giderek dua edip, mezara çiçek bırakıyor.

“Düşmana ilk kurşunun atıldığı İzmir'den sesleniyoruz”

Duygu yüklü sözlerle Atatürk'e ithaf edilen anma klibinde, şu sözler yer alıyor:

“Seni yalnızca anmıyoruz, daha da iyi anlıyoruz. Atam, sana düşmana ilk kurşunun atıldığı İzmir'den sesleniyoruz. Dahili ve harici düşmanların hiç durmayacağını 15 Temmuz'dan sonra daha iyi anladık. Yerli ve milli nöbete durduk. Sana bize emanet ettiğin Zübeyde Hanım'ın kentinden söz veriyoruz. Cumhuriyete, demokrasiye sonsuza dek sahip çıkacağız. Özlem ve saygıyla.”